日本新宿女子當街被刺多刀！她曝兇嫌身分 警追緝中

零逾放破功！土銀爆2.34億違約 專家示警：建商開始撐不住

劍湖山跨年煙火晚會 雲林縣警力進駐加強安檢

中央社／ 雲林縣29日電

雲林縣劍湖山世界2026年跨年晚會，將施放10分10秒的摩天輪煙火秀，預計吸引大量人潮，今天舉辦晚會疏散演習；園方說，31日警力將進駐加強安檢，確保遊客安全。

⭐2025總回顧

劍湖山世界今天聯合雲林縣警察局斗南分局進行跨年晚會實地疏散演練，內容包含緊急聯絡機制、精準分區疏散及醫療救援通道，確保發生事故時人潮能迅速往安全路徑疏散，救護物資與醫護人員在第一時間抵達現場。

劍湖山總經理曾慶欑告訴中央社記者，跨年當晚入口處將由警力協助安檢，嚴防違禁品進入，安檢人員將特別注意大型包包、推車及可疑人物；懇請遊客體諒並配合入園安檢，共同打造安心的跨年環境。

曾慶欑指出，今年是劍湖山世界第19次辦理跨年晚會，以摩天輪為主體施放煙火，結合「舞動無限摩天輪雙輪煙火」、長達1000公尺的「舞擺環山煙火」及「炫彩摩天輪雷射燈光秀」，打造總長達10分10秒，象徵十全十美的璀璨展演。

斗南分局表示，12月31日上午6時起至115年1月1日凌晨3時止，管制劍湖山世界園區外各主要道路；園區內預估可容納自小客車2505輛、機車2000輛，待園區車位停滿後，即由警方管制疏導往台3線、永光外環道及古坑鄉中山路等周邊道路適當地點停放。

跨年晚會 安檢 劍湖山世界

