聽新聞
0:00 / 0:00
台灣第一捐血救火隊 歸仁團委會幾乎周周接辦 今年已募6千袋
救國團台南歸仁團委會今天在歸仁圓環旁舉辦捐血活動，這是今年第50場，該會被稱為全台最會辦捐血活動的團體，全年募集鮮血已突破6千袋，捐血中心人員還讚它為「全台第一捐血救火隊」。
⭐2025總回顧
擔救國團委員超過40年的蔡慶賢表示，歸仁團委會能夠連辦這麼多年，主要是捐血中心經常有救援需求，而善心志工熱血參與，例如今天有捐血活動，就有像農民徐水森之類的志工，主動載來3大簍高麗菜免費送給捐血人。
捐一袋血看似簡單，但志工為了招來人潮，不乏自掏腰包採購星巴克咖啡券，還有人場場贊助手工麵包、醬油、關廟麵，就是希望有充分血源，在需要時得以捐輸救人一命。
諮詢委員郭江海說，歸仁團委會除辦捐血活動，歸仁團委會也積極投入偏鄉與社區服務，曾前往偏遠小學發送雞蛋糕、可麗餅等溫馨點心，帶給學童關懷與歡笑並長期協助社區擦拭交通反光鏡，提升居民行車安全，深獲地方好評。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言