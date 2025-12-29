快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
救國團歸仁團委會今天舉辦今年第50場捐血活動。記者周宗禎／攝影
救國團台南歸仁團委會今天在歸仁圓環旁舉辦捐血活動，這是今年第50場，該會被稱為全台最會辦捐血活動的團體，全年募集鮮血已突破6千袋，捐血中心人員還讚它為「全台第一捐血救火隊」。

擔救國團委員超過40年的蔡慶賢表示，歸仁團委會能夠連辦這麼多年，主要是捐血中心經常有救援需求，而善心志工熱血參與，例如今天有捐血活動，就有像農民徐水森之類的志工，主動載來3大簍高麗菜免費送給捐血人。

捐一袋血看似簡單，但志工為了招來人潮，不乏自掏腰包採購星巴克咖啡券，還有人場場贊助手工麵包、醬油、關廟麵，就是希望有充分血源，在需要時得以捐輸救人一命。

諮詢委員郭江海說，歸仁團委會除辦捐血活動，歸仁團委會也積極投入偏鄉與社區服務，曾前往偏遠小學發送雞蛋糕、可麗餅等溫馨點心，帶給學童關懷與歡笑並長期協助社區擦拭交通反光鏡，提升居民行車安全，深獲地方好評。

台灣第一捐血救火隊 歸仁團委會幾乎周周接辦 今年已募6千袋

