強化防洪韌性 台南柳營八老爺滯洪池擴建投入1.9億今動工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
強化防洪韌性，台南柳營八老爺滯洪池擴建投入1點9億今動工。記者謝進盛／攝影
台南柳營八翁酪農區因地勢低窪酪農戶長期飽受淹水之苦，台南市政府在中央支持，投入1.9億元進行滯洪池擴建，將由現有1點7公頃，增加至9點7公頃，今上午舉行動土儀式，預計明年11月完工，未來可望降低淹水風險。

柳營八翁酪農區在市府陸續完成滯洪池與抽水站等治水設施後，受限於文化遺址因素，既有滯洪池規模僅約1.7公頃，防洪效益受限，此次透過新工法擴增滯洪池8公頃，總計將達9.7公頃，將可大幅降低淹水風險。

台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、柳營區長劉發仲、市議員蔡育輝、沈家鳳及多名里長及在地居民今上午出席動土儀式，祈願工程順利推動。

黃偉哲表示，感謝經濟部水利署在治水經費上大力支持。他指出，中央分擔大部分工程經費，不僅有效減輕地方財政負擔，也讓各項治水建設得以順利推動。未來市府將持續推動上游分洪工程，分散龜子港大排的排水壓力，相關計畫仍需中央與地方攜手合作，期盼透過完善整體治水系統，徹底改善水患問題。

水利局長邱忠川指出，為改善柳營地區水患，累計已投入超過11億元，陸續完成排水改善、防護工程、抽水站及滯洪池等建設，全面強化八老爺排水沿線，包括八翁里、櫻花社區及周邊酪農區等低窪地區的防洪能力。

他指出，去年凱米颱風過後，市府再度向中央爭取補助，獲核定「柳營區八老爺滯洪池新建工程」總經費1點9億元，其中工程費約7000萬元由中央全額補助，用地費1.2億元中央補助7560萬元，市府自籌4440萬元，工程已於上月27日開工，預計明年11月完工。

水利局長邱忠川說明，本工程將滯洪池蓄洪量提升至25萬噸，並同步擴充八老爺抽水站，新增2cms抽水機組，使總抽水量提升至8cms。周邊並規劃設置長約2,287公尺的環池綠美化步道，打造兼具防洪、生態與親水功能優質水環境。

黃偉哲感謝經濟部水利署在治水經費上大力支持，期盼透過完善整體治水系統，徹底改善水患問題。記者謝進盛／攝影
強化防洪韌性，台南柳營八老爺滯洪池擴建投入1點9億今動工。記者謝進盛／攝影
