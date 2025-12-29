台南永康六甲頂醫療專用區市地重劃啟用 造福醫院與民眾

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
黃偉哲表示，透過市地重劃有效整合土地資源，真正落實「醫照合一、醫養合一」。圖／市府提供
黃偉哲表示，透過市地重劃有效整合土地資源，真正落實「醫照合一、醫養合一」。圖／市府提供

「台南市永康六甲頂醫療專用區市地重劃工程」112年3月開工，開發近兩年半完工，今天市長黃偉哲剪綵，宣告啟用。

市府表示，重劃區總開發面積4.093公頃，提供住宅區土地1.363公頃、醫療專用區土地1.259公頃及公園、廣場、綠地、道路等公共設施用地1.471公頃。未來提供奇美醫院既有院區及後續開發，將有助提升整體醫療服務量能，並帶動永康甲頂地區整體發展。

黃偉哲表示，透過市地重劃有效整合土地資源，公部門取得公園、活動中心及道路等公共設施用地，奇美醫療體系獲得醫療專用區土地，落實「醫照合一、醫養合一」，對地方民眾與市民健康照護帶來實質助益，成果得來不易，感謝所有參與單位的共同努力。

地政局長陳淑美表示，六甲頂醫療專用區以醫療、綠地與永續城市為核心概念，兼顧健康照護與生活品質。未來奇美醫院預計擴建醫療大樓及興建立體停車場，為在地醫療環境注入新動能，提供更便捷的就醫條件。

區內設置容量達3500噸的滯洪池，以海綿城市概念提升都市防洪韌性，兼具休憩與防災功能，形塑具特色的公共綠地空間。土地已完成全區分配及權利變更登記，預計明年第1季辦理土地處分作業，處分收入將優先償還開發成本。

市府表示，開發同步提升周邊生活環境品質，讓市民獲得更完善的醫療服務與休憩空間。圖／市府提供
市府表示，開發同步提升周邊生活環境品質，讓市民獲得更完善的醫療服務與休憩空間。圖／市府提供
總開發面積4.093公頃，開發後提供住宅區土地、醫療專用區土地，以及公共設施用地。圖／市府提供
總開發面積4.093公頃，開發後提供住宅區土地、醫療專用區土地，以及公共設施用地。圖／市府提供
「台南市永康六甲頂醫療專用區市地重劃工程」今舉行完工啟用典禮。圖／市府提供
「台南市永康六甲頂醫療專用區市地重劃工程」今舉行完工啟用典禮。圖／市府提供

