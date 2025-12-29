嘉義市精忠新城獼猴亂入 市府圍捕未果籲民眾「三不」

今天上午有網友在地方社群媒體分享數張獼猴在嘉義市精忠新城屋簷走跳的畫面，引起民眾熱議。嘉義市政府獲報後立即派員前往現場圍捕，但因獼猴行動敏捷且受到驚嚇，最終逃入鄰近山區不見蹤跡。市府呼籲民眾若遇到獼猴應即通報並遵守「不餵食、不接觸、不驅趕」的三不原則。

市府建設處表示，今天上午8點左右已會同圳頭里長楊鳳翔前往現場進行圍捕。建設處人員表示，這隻獼猴行動力極強，由於嘉義市鄰近山區，過去也曾偶發獼猴誤入市區的個案，並非首次發現，目前已請里長持續協助觀察，若猴子再度出現，將第一時間設置誘捕籠處理。

楊鳳翔說，今天上午7點30分左右接獲里民反映，隨後在超商屋簷發現猴子蹤影，立即向市府通報。雖然動保人員在10分鐘內就趕抵現場嘗試圍捕，但獼猴活動力強「看得到捉不到」，加上引發社區內10多隻小狗狂吠追逐，猴子受到驚嚇後在建築間蹦跳逃竄，最後消失在山林中。

楊鳳翔表示，圳頭里與嘉義縣竹崎鄉灣橋山丘地帶銜接，研判獼猴可能是從山區跑下來，去年也曾有1名獼猴出現在後庄里與圳頭里一帶，今年又出現1隻，已呼籲里民提高警覺。

市府建設處指出，經初步盤查，嘉義市登記有案的人為飼養獼猴共有2件，經確認這2隻獼猴目前都由飼主妥善管理，並未逃脫，因此研判出現在精忠新城的獼猴應為野生的台灣獼猴。