台南柳營八老爺滯洪池動土 盼改善周邊水患
台南市政府獲經濟部水利署補助，推動柳營區八老爺滯洪池新建工程，今天舉行動土典禮，除擴增原有滯洪池，並同步擴充八老爺抽水站，預計明年11月完工，改善周邊逢雨易淹情形。
台南市長黃偉哲出席動土典禮致詞表示，柳營區八翁地區因地勢低窪且緊鄰急水溪，過去每逢降雨容易發生淹水情形，市府陸續完成滯洪池與抽水站等治水設施後，淹水狀況已明顯改善；但受限於古蹟因素，既有滯洪池規模僅約1.7公頃，影響防洪效益。
黃偉哲表示，此次透過新工法擴增滯洪池至8公頃，將可大幅降低八翁地區淹水風險，進一步提升地方整體防洪安全。
他說，此工程獲水利署補助大部分經費，有效減輕地方財政負擔，也讓治水建設得以順利推動；市府將持續推動上游分洪工程，相關計畫仍需中央與地方攜手合作，期盼透過完善整體治水系統，徹底改善水患問題。
台南市政府水利局提供資料指出，市府針對柳營區水患改善，累計已投入超過新台幣11億元，陸續完成排水改善、防護工程、抽水站及滯洪池等建設，全面強化八老爺排水沿線，包括八翁里、櫻花社區及周邊酪農區等低窪地區防洪能力。
水利局指出，柳營區八老爺滯洪池新建工程將原有滯洪池擴增至8公頃，蓄洪量提升至25萬噸，並同步擴充八老爺抽水站，有效強化整體滯洪與排水能力，周邊並規劃長約2287公尺環池綠美化步道，營造兼顧防洪安全、生態保育與休憩機能的多元水環境。
