台南好young跨年晚會31日登場 交通局公布活動周邊交管資訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2025年進入尾聲，台南市政府31日晚間將在永華市政中心西側廣場舉辦「台南好young跨年晚會」。記者萬于甄／攝影
2025年進入尾聲，台南市政府31日晚間將在永華市政中心西側廣場舉辦「台南好young跨年晚會」。記者萬于甄／攝影

2025年進入尾聲，台南市政府31日晚間將在永華市政中心西側廣場舉辦「台南好young跨年晚會」，邀集麋先生、STAYC、八三夭等多組知名藝人及樂團，陪伴市民迎接2026，預計湧入大批歌迷人潮及車潮，交通局今也公布交通資訊，呼籲用路人多加注意當天交管措施。

⭐2025總回顧

交通局表示，「台南好young跨年晚會」周邊自31日下午1點起至元旦凌晨2點交通管制，路段包含安平區市府周邊建平路、南島路及東西南榕大道，要參加晚會的民眾可將車輛停放在正生公園停車場或建平三街活動臨時停車場後，步行至西側廣場會場。

此外，因應會場布置需求，南島路部分路段將提早在30日晚上8點進行管制，交通局建議來往台南府城東西地區的民眾提前改道，並可多利用健康路、民權路及和緯路；南北往來民眾建議改行金華路及公園路。

交通局也說，活動期間建平路南向車道（建平11街—永華路）、西南榕大道、及南島路(中華西路至東南榕大道)、東南榕大道部分車道，將改為臨時機車停車場，建平路西側人行道及中華西路（府前路二段—南島路）人行道，活動時間開放機車停放，請多加利用。

交通局提到，活動場地周邊停車空間有限，今年也規畫跨年活動專車，民眾不妨搭乘大眾運輸工具，台鐵也配合台南跨年活動增開列車，而市府西側廣場共有9條路線公車可會場周邊「生活美學館站」、「家樂福站」、「南台別院站」等站。

另外，市區海安路二段(民生路至中正路)中央軸帶有海安商圈主辦的「幸福加馬海安跨年市集」，跨年夜至元旦預期府前路、金華路、中正路及西門路等周邊道路易出現交通壅塞情形，請民眾出遊前多加注意路況，預先改道。

交通局強調，屆時會持續在大台南智慧交通中心全程監看台南各重要路段交通狀況，即時因應車流狀況啟動區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，視各道路車流狀況調整號誌控制策略，以疏解車流。

台南好young跨年晚會預計吸引大批人潮、車潮湧入，南市交通局今也公布活動交通管制措施。圖／南市交通局提供
台南好young跨年晚會預計吸引大批人潮、車潮湧入，南市交通局今也公布活動交通管制措施。圖／南市交通局提供

