嘉義市城博會今晚圓滿落幕 爆滿人潮午夜晚風感受熱情

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市城博會畫下句點，熱情觀眾隨著節奏搖頭晃腦共享音樂。記者李宗祐／攝影
嘉義市城博會畫下句點，熱情觀眾隨著節奏搖頭晃腦共享音樂。記者李宗祐／攝影

「320+1 嘉義市城市博覽會」於今天晚間迎來閉幕大典「+1+1+1 派對」，在重音搖滾、歌聲與滿場歡笑中，為這場歷時多日的城市盛會畫下熱鬧句點。今年適逢嘉義建城 320+1 的重要節點，本屆博覽會以歷年最大規模登場，晚間人潮愈聚愈多，民眾席地而坐，即便午夜晚風吹拂，現場依舊只有熱情沒有寒冷。

市長黃敏惠表示，希望透過最完整也最具溫度的方式，讓大家感受這座城市在歷史底蘊之上，持續累積的創意能量與生活魅力。本次博覽會以「共享城市」、「宜居城市」、「摩登城市」為3大策展主軸，規畫多元展區，內容橫跨文化、藝術、設計、產業與日常生活場景，全面呈現嘉義豐富多元的城市樣貌，並為嘉義描繪未來的發展藍圖。

閉幕舞台由金曲歌王陳建瑋與創作歌手李英宏攜手登場，演唱主題曲「佮伊做陣行」，溫柔旋律唱出回家與陪伴的情感。隨後「國語作業簿；賴皮 MR.SKIN」接棒演出，強大重音搖滾節奏讓現場震動如地震山搖，氣氛推向最高潮，觀眾紛紛持手機拍錄，隨著節奏搖頭晃腦，更有父母雙肩各背著幼子聆賞，舞台前化身大型戶外 KTV。

市府表示，「+1+1+1 派對」象徵城市中每個人的參與，「+1」代表每一名走進現場的人，透過音樂相聚成為城市故事的一部分。這次博覽會從歷史、產業到當代表演藝術，透過多元形式呈現嘉義文化能量，閉幕大典則以音樂作為媒介，讓不同世代在同一個夜晚相遇交流。

嘉義市城博會畫下句點，重音搖滾節奏讓現場氣氛推向最高潮，有父母雙肩各背著幼子聆賞。記者李宗祐／攝影
嘉義市城博會畫下句點，重音搖滾節奏讓現場氣氛推向最高潮，有父母雙肩各背著幼子聆賞。記者李宗祐／攝影
嘉義市城博會畫下句點，熱情觀眾隨著節奏共享音樂。記者李宗祐／攝影
嘉義市城博會畫下句點，熱情觀眾隨著節奏共享音樂。記者李宗祐／攝影
嘉義市城博會畫下句點，熱情觀眾隨著節奏共享音樂。記者李宗祐／攝影
嘉義市城博會畫下句點，熱情觀眾隨著節奏共享音樂。記者李宗祐／攝影

