南美館明年轉型重頭戲 館長龔卓軍：將推出「國際藝術雙年展」

台南市美術館轉型後首場重頭戲將在明年重磅推出「國際雙年藝術展」，已通過特別預算1500萬元，加上南美館預算及文化部「南國美」共同參展，總規模會達到4000萬元，台南市美術館位處中西區核心，周邊古蹟藝文場館高度密集，形成全台罕見的「博物館島」，已盤點30個展點，「走進城市即可遇見藝術」。

台南市美術館館長龔卓軍提出「台南國際藝術雙年展」構想，以「城市即展場」為核心，突破過往以館舍為主的展覽模式，將雙年展從美術館延伸至城市街區，打造具國際辨識度的「城市雙年展」，構想獲市長黃偉哲支持，明年推出，作為台南美術館重新定位的重要指標。

龔卓軍表示，台南市美術館位處中西區核心，周邊高度密集國家文學館、司法博物館、中西區圖書館、葉石濤紀念館、林百貨、愛國婦人館、太平境教會等文化與歷史場域，雙年展規畫將展場由館內延伸至城市街區，目前初步盤點約30處潛在點位，涵蓋展覽、表演、音樂與戶外藝術裝置，串聯成如「珍珠項鍊」般的城市散步型展覽動線，讓藝術融入市民日常生活。

在展演內容上，將依不同場域量身打造。包括運用司法博物館歷史法庭空間，結合重大歷史事件發展劇場、影像與報導劇場；湯德章圓環有7條馬路相通，在中西區圖書館規畫「七條通新聞社」，以1920年代《日日新報》編輯室為意象，連結歷史與當代社區議題，並引入志工參與；另延伸至廟宇、城市圓環與公共廣場，導入國際音樂、跨界演出與大型影像裝置，形塑開放且多元的城市藝術風景。

龔卓軍強調，台南自1980、90年代以來孕育眾多替代藝術空間與團體，形成獨特的藝術生態。雙年展將回溯並放大這段藝術脈絡，邀集研究替代藝術空間的策展人，透過展覽與研究重新呈現其歷史影響。雙年展將由館內外共7位策展人共同策畫，以多元視角回應城市歷史、空間與當代議題，避免單一策展觀點。

龔卓軍指出，台南美術館不以「館舍規模」競逐，而以城市密度、歷史層次與市民參與為優勢，打造一個「走進城市即可遇見藝術」的雙年展模式。這不只是展覽策略，更是台南走向國際的重要文化宣示。