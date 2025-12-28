「整座城市都是美術館」 台南美術館轉型串聯城市藝術能量

台南市立美術館2館移撥中央，轉型為「台南國家美術館」，僅留1館外界質疑展館空間不足，加上移撥的農水署雲嘉南辦公廳舍需經古蹟修復至少5年才能移撥，台南市立美術館未來發展備受矚目。市府指出美術館定位不在於單一館舍展示，以「城市美術館」為核心，走進城市處處都是美術館。

副市長葉澤山表示，早在美術館成立前，台南的藝術生態已相當活躍，畫廊、民間藝術空間與創作社群形成鬆動卻密集的網絡。「新藝獎」即誕生於這樣的背景，市府選出的藝術家展出並不集中於文化中心或美術館，而是分散於畫廊與城市空間，再透過整體策畫形成連結，讓藝術進入城市日常生活。

他強調，外界長期將焦點放在美術館建築與空間配置，但更關鍵的城市整體美術發展，而非聚焦單一館舍。創立美術館的初期宗旨就是以「福爾摩沙珍珠項鍊」概念，將分散於城市中的藝術據點，如珍珠般串聯成文化網絡，讓城市本身成為展場。

葉澤山強調，外界長期將焦點放在美術館建築與空間本身，但更關鍵的是「城市美術館」的實質內涵，未來除了1館外，其他延伸空間有原台南公園管理所、兒童科學館及農水署雲嘉南分署辦公廳舍等，前者定位為「魔法之屋」，後者先進行歷史建築整修，預計5年後可使用。

葉澤山指出，南美館長龔卓軍過去多篇關於城市、藝術與公共性的論述，為台南美術館提供具體且貼近城市條件的思考基礎。加上南美館團隊已累積豐富經驗，館員專業度與策展思考明顯成熟，正適合進行定位轉換。在龔卓軍帶領下，館方將重新扣合。