雲林不動產開發公會助學1600人 獲獎的肌萎「小勝」好學志氣高

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林不動產建築開發公會頒發獎助學金助學，行動不便的「小勝」勤學用功也獲獎。記者蔡維斌／攝影
雲林不動產建築開發公會頒發獎助學金助學，行動不便的「小勝」勤學用功也獲獎。記者蔡維斌／攝影

雲林縣政府與雲林不動產建築開發商業同業公會頒發獎助學金幫助弱勢學子，15年助學逾1600名學童，今天200名孩子獲頒每人3000元。大埤鄉國1生「小勝」罹患脊髓性肌肉萎縮症靠毅力勤學，首度上台受獎，他說，希望未來能投入網路影音工作，讓更多人看見並分享心情故事。

助學金頒贈由公會理事長龔坤奇主持，雲林縣長張麗善、文觀處長陳璧君、縣議員江文登等人出席，逐一頒贈獎助學金。龔坤奇說，開辦奮學獎助學金主要希望鼓勵學童向上，凡縣內單親、低收入戶、身心障礙等家庭的國中小學生，經學校推薦即可獲贈，今年共61所200名學生獲獎，15年來已核發480萬元幫助逾1600名弱勢家庭學童。

今天受獎學生之中，12歲的大埤鄉國1學生「小勝」由父親推輪椅上台受獎，成為全場焦點。他的父親表示，「小勝」1歲多正要學走路時，發現無法站立，就醫確診罹患脊髓性肌肉萎縮症，幸有健保給付龐大的「罕病」醫療費用，讓兒子病情獲得控制，但從此只能靠輪椅代步。

小勝父親說，兒子從小體貼，不會因自己身體不便而怨天尤人，且勤奮向上，認真學習，成績中上，還靠著自己口齒清晰的優點，代表班上參加演講比賽獲得佳績，今天首次推著孩子上台領獎，回顧過往，感觸尤深，為孩子感到欣慰與光榮。

小勝透露自己心願，希望自己將來能夠好起來，像一般人一樣生活，未來會持續努力，希望朝網路影音創作發展，把自己生活所遇到的奇聞軼事或人生故事與大眾分享，現已開始試著上Youtube發聲，已有300多人訂閱，希望將來自己獨立，不必讓家人擔心。

張麗善也希望透過奮學獎助金發送，鼓勵弱勢家庭學子認真學習，積極圓夢，未來有能力回饋社會。

雲林 張麗善

