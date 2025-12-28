推動智能 南市水利局明年引進智慧機器人除草

台南市政府水利局日來邀請工研院及在地廠商共同研發「智慧割草機器人」，至仁德滯洪池進行場域實證，確認智慧割草機器人機動及除草性能，將於明年引入，除提升執行效率，並降低職災風險。

水利局表示，配合行政院於5月15日拍板「AI新科技─智慧機器人計畫」，宣布「智慧機器人產業聚落」落腳台南，成為台灣機器人產業鏈南進的重要據點。黃偉哲市長指示市府各局處全力配合中央政策。

目前水利局共管理全市26座滯洪池，其中如安定蘇厝滯洪池、港口（灣港）滯洪池及仁德滯洪池等，部分滯洪池場域廣大且經過水利局營造親水環境，已漸漸成為民眾親水遊憩好去處。

水利局指出，滯洪池周邊環境維護與定期除草工作很重要。以往傳統使用人力除草，除了效率較低外，又有諸如臨水作業及熱危害等潛在危險，均有可能造成職安危機。利用智慧機器人進行除草工作，能同時提升執行效率，並降低職災風險，可說是一舉兩得。

水利局人員日前在現場仔細聆聽業者說明，並結合滯洪池周邊不同地形，試驗智慧割草機器人爬坡及克服地形障礙能力，也針對現地不同長度雜草試割，確認除草情況符合需求。

此外，水利局人員也現場體驗操作遠端遙控割草機器人；發現操作簡單，一般員工經簡易教學後即可快速上手，具備推廣意義。水利局預定明年度引入，試辦智能割草機器人進行滯洪池定期除草作業。