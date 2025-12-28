快訊

賴總統首度公開支持陳素月參選縣長 王惠美、謝衣鳯同台一臉錯愕

挺過3億元綁票、鉛中毒 台中前議長張宏年今低調告別式逾200人送行

為何地震後急奔竹科公司？專家曝原因嘆：竹科人遇地震就失眠

聽新聞
0:00 / 0:00

推動智能 南市水利局明年引進智慧機器人除草

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府水利局日來邀請工研院及在地廠商共同研發「智慧割草機器人」，至仁德滯洪池進行場域實證，確認智慧割草機器人機動及除草性能，將於明年引入。記者謝進盛／翻攝
台南市政府水利局日來邀請工研院及在地廠商共同研發「智慧割草機器人」，至仁德滯洪池進行場域實證，確認智慧割草機器人機動及除草性能，將於明年引入。記者謝進盛／翻攝

台南市政府水利局日來邀請工研院及在地廠商共同研發「智慧割草機器人」，至仁德滯洪池進行場域實證，確認智慧割草機器人機動及除草性能，將於明年引入，除提升執行效率，並降低職災風險。

⭐2025總回顧

水利局表示，配合行政院於5月15日拍板「AI新科技─智慧機器人計畫」，宣布「智慧機器人產業聚落」落腳台南，成為台灣機器人產業鏈南進的重要據點。黃偉哲市長指示市府各局處全力配合中央政策。

目前水利局共管理全市26座滯洪池，其中如安定蘇厝滯洪池、港口（灣港）滯洪池及仁德滯洪池等，部分滯洪池場域廣大且經過水利局營造親水環境，已漸漸成為民眾親水遊憩好去處。

水利局指出，滯洪池周邊環境維護與定期除草工作很重要。以往傳統使用人力除草，除了效率較低外，又有諸如臨水作業及熱危害等潛在危險，均有可能造成職安危機。利用智慧機器人進行除草工作，能同時提升執行效率，並降低職災風險，可說是一舉兩得。

水利局人員日前在現場仔細聆聽業者說明，並結合滯洪池周邊不同地形，試驗智慧割草機器人爬坡及克服地形障礙能力，也針對現地不同長度雜草試割，確認除草情況符合需求。

此外，水利局人員也現場體驗操作遠端遙控割草機器人；發現操作簡單，一般員工經簡易教學後即可快速上手，具備推廣意義。水利局預定明年度引入，試辦智能割草機器人進行滯洪池定期除草作業。

滯洪池 水利局

延伸閱讀

丹娜絲風災補助申請再天就過期 南市經發局提醒把握期限

花8億護住6000億 桃園東門溪大仁滯洪池年底驗收

路窄、公車必經路線難施工 新北跨局處助淡水新民街70戶汙水接管

改善南市溪北水環境 鹽水區正式啟動主幹管工程

相關新聞

嘉義市YouBike明年元旦起投保才能租車 市府全額負擔保費

嘉義市公共自行車YouBike 2.0全市已建置216處站點，累積騎乘人次突破870萬人。為確保市民騎乘安全，市府宣布明...

「整座城市都是美術館」 台南美術館轉型串聯城市藝術能量

台南市立美術館2館移撥中央，轉型為「台南國家美術館」，僅留1館外界質疑展館空間不足，加上移撥的農水署雲嘉南辦公廳舍需經古...

雲林不動產開發公會助學1600人 獲獎的肌萎「小勝」好學志氣高

雲林縣政府與雲林不動產建築開發商業同業公會頒發獎助學金幫助弱勢學子，15年助學逾1600名學童，今天200名孩子獲頒每人...

推動智能 南市水利局明年引進智慧機器人除草

台南市政府水利局日來邀請工研院及在地廠商共同研發「智慧割草機器人」，至仁德滯洪池進行場域實證，確認智慧割草機器人機動及除...

前往菲律賓旅遊 台南市南區60多歲夫妻確診登革熱

台南市今天公布新增2例登革熱境外移入病例，南區建南里60多歲本國籍夫婦，前往菲律賓旅遊返國後確診。

相隔364年！鄭成功、媽祖「同船」重現渡黑水溝歷史場景

睽違32年，鹿耳門天后宮再度辦理鄭成功聯合會年會，為彰顯鄭成功登陸北汕尾的史蹟，今天加碼舉辦「溯源尋根．鄭成功登陸鹿耳門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。