嘉義市YouBike明年元旦起投保才能租車 市府全額負擔保費

嘉義市公共自行車YouBike 2.0全市已建置216處站點，累積騎乘人次突破870萬人。為確保市民騎乘安全，市府宣布明年1月1日起，民眾須完成「公共自行車傷害險」投保登錄，才能租借YouBike 2.0及電輔車2.0E，保費由市府全額負擔。交通處長許啟明表示，市府持續評估加密站點或增加車輛，並同步投保第三人責任險，提供更周全的保障。

嘉義市公共自行車周轉率平均每車達4.2轉以上，已成為市民通勤重要工具。許啟明說，公共自行車是城市綠色運輸中「最後一哩路」的關鍵，市府除了負擔傷害險保費，也提醒民眾保險採實名制，務必透過APP或官網登錄正確資料，以免影響理賠權益。

市府說明，若同一手機門號綁定多張票卡，每張票卡都須分別填寫正確的被保險人資料。保險理賠內容包含意外失能或死亡最高100萬元（未滿15足歲者依法令規定辦理），住院醫療每日最高1000元。保險公司理賠時，將比對事故租借紀錄、醫療證明與登錄資料是否一致。