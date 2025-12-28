快訊

賴總統首度公開支持陳素月參選縣長 王惠美、謝衣鳯同台一臉錯愕

挺過3億元綁票、鉛中毒 台中前議長張宏年今低調告別式逾200人送行

為何地震後急奔竹科公司？專家曝原因嘆：竹科人遇地震就失眠

嘉義市YouBike明年元旦起投保才能租車 市府全額負擔保費

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市綠色運具防護升級，明年起投保公共自行車傷害險方可租借。圖／嘉義市政府提供
嘉義市綠色運具防護升級，明年起投保公共自行車傷害險方可租借。圖／嘉義市政府提供

嘉義市公共自行車YouBike 2.0全市已建置216處站點，累積騎乘人次突破870萬人。為確保市民騎乘安全，市府宣布明年1月1日起，民眾須完成「公共自行車傷害險」投保登錄，才能租借YouBike 2.0及電輔車2.0E，保費由市府全額負擔。交通處長許啟明表示，市府持續評估加密站點或增加車輛，並同步投保第三人責任險，提供更周全的保障。

⭐2025總回顧

嘉義市公共自行車周轉率平均每車達4.2轉以上，已成為市民通勤重要工具。許啟明說，公共自行車是城市綠色運輸中「最後一哩路」的關鍵，市府除了負擔傷害險保費，也提醒民眾保險採實名制，務必透過APP或官網登錄正確資料，以免影響理賠權益。

市府說明，若同一手機門號綁定多張票卡，每張票卡都須分別填寫正確的被保險人資料。保險理賠內容包含意外失能或死亡最高100萬元（未滿15足歲者依法令規定辦理），住院醫療每日最高1000元。保險公司理賠時，將比對事故租借紀錄、醫療證明與登錄資料是否一致。

市府呼籲，民眾應儘早檢查租借卡片是否已完成投保登錄。相關投保流程與規範，可至微笑單車官方網站會員專區查詢，確保2026年元旦起能順利租借並享有安全保障。

嘉義市YouBike全車種強制投保新制上路，確保市民騎乘安全，嘉義市YouBike 2.0傷害險由市府買單。圖／嘉義市政府提供
嘉義市YouBike全車種強制投保新制上路，確保市民騎乘安全，嘉義市YouBike 2.0傷害險由市府買單。圖／嘉義市政府提供
嘉義市YouBike全車種強制投保新制上路，明年元旦起須投保才能租借，市府全額負擔保費。圖／嘉義市政府提供
嘉義市YouBike全車種強制投保新制上路，明年元旦起須投保才能租借，市府全額負擔保費。圖／嘉義市政府提供

自行車 保險 公共

延伸閱讀

嘉市YouBike全車種強制投保新制 115年元旦上路

沒保不能借！YouBike強制投保公共自行車傷害險 明年元旦上路

YouBike座墊被反轉不是惡搞 官方解釋原因：別轉回來硬騎

苗栗YouBike全面強制投保才能借 115年元旦上路

相關新聞

嘉義市YouBike明年元旦起投保才能租車 市府全額負擔保費

嘉義市公共自行車YouBike 2.0全市已建置216處站點，累積騎乘人次突破870萬人。為確保市民騎乘安全，市府宣布明...

「整座城市都是美術館」 台南美術館轉型串聯城市藝術能量

台南市立美術館2館移撥中央，轉型為「台南國家美術館」，僅留1館外界質疑展館空間不足，加上移撥的農水署雲嘉南辦公廳舍需經古...

雲林不動產開發公會助學1600人 獲獎的肌萎「小勝」好學志氣高

雲林縣政府與雲林不動產建築開發商業同業公會頒發獎助學金幫助弱勢學子，15年助學逾1600名學童，今天200名孩子獲頒每人...

推動智能 南市水利局明年引進智慧機器人除草

台南市政府水利局日來邀請工研院及在地廠商共同研發「智慧割草機器人」，至仁德滯洪池進行場域實證，確認智慧割草機器人機動及除...

前往菲律賓旅遊 台南市南區60多歲夫妻確診登革熱

台南市今天公布新增2例登革熱境外移入病例，南區建南里60多歲本國籍夫婦，前往菲律賓旅遊返國後確診。

相隔364年！鄭成功、媽祖「同船」重現渡黑水溝歷史場景

睽違32年，鹿耳門天后宮再度辦理鄭成功聯合會年會，為彰顯鄭成功登陸北汕尾的史蹟，今天加碼舉辦「溯源尋根．鄭成功登陸鹿耳門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。