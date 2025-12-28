嘉義市YouBike明年元旦起投保才能租車 市府全額負擔保費
嘉義市公共自行車YouBike 2.0全市已建置216處站點，累積騎乘人次突破870萬人。為確保市民騎乘安全，市府宣布明年1月1日起，民眾須完成「公共自行車傷害險」投保登錄，才能租借YouBike 2.0及電輔車2.0E，保費由市府全額負擔。交通處長許啟明表示，市府持續評估加密站點或增加車輛，並同步投保第三人責任險，提供更周全的保障。
⭐2025總回顧
嘉義市公共自行車周轉率平均每車達4.2轉以上，已成為市民通勤重要工具。許啟明說，公共自行車是城市綠色運輸中「最後一哩路」的關鍵，市府除了負擔傷害險保費，也提醒民眾保險採實名制，務必透過APP或官網登錄正確資料，以免影響理賠權益。
市府說明，若同一手機門號綁定多張票卡，每張票卡都須分別填寫正確的被保險人資料。保險理賠內容包含意外失能或死亡最高100萬元（未滿15足歲者依法令規定辦理），住院醫療每日最高1000元。保險公司理賠時，將比對事故租借紀錄、醫療證明與登錄資料是否一致。
市府呼籲，民眾應儘早檢查租借卡片是否已完成投保登錄。相關投保流程與規範，可至微笑單車官方網站會員專區查詢，確保2026年元旦起能順利租借並享有安全保障。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言