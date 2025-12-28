前往菲律賓旅遊 台南市南區60多歲夫妻確診登革熱

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
病媒蚊監測人員前往確診者工作地和活動地化學防治。圖／台南市衛生局提供
病媒蚊監測人員前往確診者工作地和活動地化學防治。圖／台南市衛生局提供

台南市今天公布新增2例登革熱境外移入病例，南區建南里60多歲本國籍夫婦，前往菲律賓旅遊返國後確診。

⭐2025總回顧

該夫妻是12月14日至12月19日一同前往菲律賓旅遊，12月19返國後於12月24日起陸續出現發燒、嘔吐等症狀，12月25日分別至診所與衛生所檢驗，醫師即時進行登革熱通報，於12月26日PCR陽性確診登革熱第四型。

衛生局表示，考量社區活動時間較長，登革熱防治中心當日召開疫情討論會議，立即通知並動員衛生單位及區公所針對居住地、工作地與活動地進行緊急噴霧罐防治、接觸者送驗、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規劃化學防治作業。

根據疾病管制署資料統計，截至今年12月28日，國內已累計登革熱29例本土病例與257例境外移入病例，南市為22例，感染國家來源以越南、印尼、菲律賓、泰國及柬埔寨為主，市長黃偉哲籲請醫療機構提高警覺，當前國際間登革熱疫情嚴峻且境外移入病例持續新增，醫師診視時應主動詢問並落實旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形。

若就診有流行區旅遊史，出現發燒並伴隨以下任兩項症狀（如皮疹、噁心、嘔吐、頭痛、眼窩後疼痛、肌肉痛、關節痛或骨頭痛）時，請即刻使用NS1快篩試劑檢測，並於24小時內完成通報。未依規定通報，依傳染病防治法醫師將可被處以9萬元至45萬元罰鍰，醫療機構則面臨30萬元至200萬元的罰鍰。

登革熱 衛生所 醫師

