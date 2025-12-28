「Free Being Me 3.0 女童軍領袖營」嘉市登場

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自嘉義市政府

為培養女孩自信心與領導能力，嘉義市女童軍團於12月27日至28日，在國立嘉義大學附設實驗國民小學舉辦「2025年 Free Being Me－快樂做自己 3.0 領袖營」，透過多元互動課程與學習者為中心的活動設計，引導女孩探索自我、建立身體自信與正向自尊，為未來成長奠定穩固基礎。黃敏惠市長同時也是中華民國台灣女童軍總會理事長，特別出席活動現場為學員加油打氣，並感謝女童軍團長期用心規劃各項教育活動，讓女孩們能在安全、支持的環境中學習與成長。

黃敏惠市長分享，真正的快樂不是討好外界，而是從內心出發，以自信與尊嚴與人相處，並在彼此包容、尊重與持續學習中，才能真正快樂做自己。

教育處郭添財處長表示，「Free Being Me－快樂做自己」課程是由世界女童軍總會攜手多芬自尊計畫共同推動的重要行動，自2013年起已在全球125個國家推展，觸及超過650萬名青少年，而3.0版本更預計於2025年前再增加300萬人次參與，顯示其對全球女孩身心發展的深遠影響。其更指出，女童軍運動的核心價值，在於打造一個讓所有女孩都能平等茁壯的世界，期盼嘉義市能持續孕育並培養女孩成為具備自信、能力與改變社會力量的未來領導者。

教育處表示，孩子們身處快速變遷的時代，從小學會「快樂做自己」，建立內在自信與自尊，是成為獨立且堅強領導者的重要基石。嘉義市長期將童軍教育視為城市教育的重要一環，透過系統化學習培養孩子的領導能力、國際視野與社會責任感，而此次領袖營正是理念的最佳實踐，期望女孩們能在互動中學習、在挑戰中成長。

本次領袖營以「促進身體自信」為主軸，透過切身實用、活潑有趣且富有啟發性的活動，引導女孩勇於挑戰外在美的刻板印象，學習尊重並重視自己的身體，並在同儕與社群中倡導健康、正向的身體形象。為期兩天的領袖營課程內容豐富，鼓勵女童軍夥伴珍惜學習機會、勇於探索自我並相互支持，秉持「一日女童軍，一世女童軍」的精神，將自信與領導力帶向未來，期盼為嘉義、為臺灣、為世界注入更多正向改變的力量。

童軍 女童 國立嘉義大學

