相隔364年！鄭成功、媽祖「同船」重現渡黑水溝歷史場景

睽違32年，鹿耳門天后宮再度辦理鄭成功聯合會年會，為彰顯鄭成功登陸北汕尾的史蹟，今天加碼舉辦「溯源尋根．鄭成功登陸鹿耳門」歷史活動，鄭成功與媽祖相隔364年再度「同船」重現橫渡黑水溝的歷史場景，

嘉義縣溪口開元殿開台聖王鄭成功與鹿耳門天后宮三媽，今天一早在開路鼓引領、200餘人陪同登船，重現鄭成功獲媽祖神威庇佑渡過黑水溝登陸鹿耳門歷史場景。

鹿耳社區理事長蔡登進表示，此次力邀來自全國祀奉鄭成功的宮廟代表參加登陸體驗，當年開台聖王攻打荷蘭人時，就是恭請媽祖金身隨艦，500多艘戰艦才得以成功度過黑水溝，這是根據歷史紀錄重演的。

鄭成功登陸體驗在眾人祝禱潮汐滿潮、燒化疏文後，200多位參加者依序登上8艘管筏改裝的艦艇展開體驗活動，登岸後參加者踏尋昔日鄭成功登陸的歷史足跡，並步行前往鹿耳門天后宮參香，隨後進行秋祭大典，席開300餘桌共襄盛舉。

雲林大埤豐田村成功廟人員表示，換裝體驗鄭成功登陸文化活動是很難得的經驗，過去都沒參加過類似活動，感覺很有意義。

現場也祭出「媽祖庇佑．鄭王復台：黑水溝傳奇桌遊交流賽」，結合媽祖信仰、鄭成功開台歷史與影視IP改編教育桌遊，透過互動體驗，讓民眾以嶄新方式認識開台歷史，呈現玩中學、遊台灣、學台語，將傳統信仰與當代文化創意的跨界融合。

「全國開台聖王祭典聯誼大會」今天也在北汕尾鹿耳門天后宮登場，由中華民國奉祀開台聖王鄭成功聯合會號召全台主祀開台聖王鄭成功（國姓爺）的宮廟齊聚一堂。共有來自全國60多間主祀宮廟代表與神尊聖駕共襄盛舉，現場湧入超過3000名信眾。市長黃偉哲也到場與各地宮廟代表及信眾共同見證神尊聖駕重返登陸首地的歷史時刻。