快訊

強震後五股德音國小工友關水閥摔落重創亡 兄弟赴殯儀館相驗頻拭淚

接獲富邦不續約通知 Populady寶兒淚崩「真的很難過」

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

聽新聞
0:00 / 0:00

相隔364年！鄭成功、媽祖「同船」重現渡黑水溝歷史場景

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
鄭成功與媽祖相隔364年再度「同船」重現歷史場景。圖／讀者提供
鄭成功與媽祖相隔364年再度「同船」重現歷史場景。圖／讀者提供

睽違32年，鹿耳門天后宮再度辦理鄭成功聯合會年會，為彰顯鄭成功登陸北汕尾的史蹟，今天加碼舉辦「溯源尋根．鄭成功登陸鹿耳門」歷史活動，鄭成功與媽祖相隔364年再度「同船」重現橫渡黑水溝的歷史場景，

⭐2025總回顧

嘉義縣溪口開元殿開台聖王鄭成功與鹿耳門天后宮三媽，今天一早在開路鼓引領、200餘人陪同登船，重現鄭成功獲媽祖神威庇佑渡過黑水溝登陸鹿耳門歷史場景。

鹿耳社區理事長蔡登進表示，此次力邀來自全國祀奉鄭成功的宮廟代表參加登陸體驗，當年開台聖王攻打荷蘭人時，就是恭請媽祖金身隨艦，500多艘戰艦才得以成功度過黑水溝，這是根據歷史紀錄重演的。

鄭成功登陸體驗在眾人祝禱潮汐滿潮、燒化疏文後，200多位參加者依序登上8艘管筏改裝的艦艇展開體驗活動，登岸後參加者踏尋昔日鄭成功登陸的歷史足跡，並步行前往鹿耳門天后宮參香，隨後進行秋祭大典，席開300餘桌共襄盛舉。

雲林大埤豐田村成功廟人員表示，換裝體驗鄭成功登陸文化活動是很難得的經驗，過去都沒參加過類似活動，感覺很有意義。

現場也祭出「媽祖庇佑．鄭王復台：黑水溝傳奇桌遊交流賽」，結合媽祖信仰、鄭成功開台歷史與影視IP改編教育桌遊，透過互動體驗，讓民眾以嶄新方式認識開台歷史，呈現玩中學、遊台灣、學台語，將傳統信仰與當代文化創意的跨界融合。

「全國開台聖王祭典聯誼大會」今天也在北汕尾鹿耳門天后宮登場，由中華民國奉祀開台聖王鄭成功聯合會號召全台主祀開台聖王鄭成功（國姓爺）的宮廟齊聚一堂。共有來自全國60多間主祀宮廟代表與神尊聖駕共襄盛舉，現場湧入超過3000名信眾。市長黃偉哲也到場與各地宮廟代表及信眾共同見證神尊聖駕重返登陸首地的歷史時刻。

黃偉哲表示，感謝各宗教團體在穩定社會、安定人心上的重要角色，並虔誠祈求開台聖王庇佑台南風調雨順、市民平安順遂。北汕尾鹿耳門天后宮主委林瑞男表示，期盼凝聚社會各界的支持與參與，共同傳承和發展台灣獨特的宗教文化。

鄭成功登陸體驗登岸後，踏尋昔日鄭成功登陸的歷史足跡，並步行前往鹿耳門天后宮參香。圖／讀者提供
鄭成功登陸體驗登岸後，踏尋昔日鄭成功登陸的歷史足跡，並步行前往鹿耳門天后宮參香。圖／讀者提供
鄭成功與媽祖相隔364年再度「同船」重現歷史場景。圖／讀者提供
鄭成功與媽祖相隔364年再度「同船」重現歷史場景。圖／讀者提供
200多位參加者登上8艘管筏改裝的艦艇展開鄭成功登陸體驗。圖／讀者提供
200多位參加者登上8艘管筏改裝的艦艇展開鄭成功登陸體驗。圖／讀者提供

鄭成功 鹿耳門天后宮 媽祖

延伸閱讀

翁倩玉超狂家世曝光！爺爺曾用這招「刺殺袁世凱」

24年一次建醮月底登場！彰化溪湖搭醮壇太超過惹民怨 警方：已開罰

巨型媽祖雕像明年完工成新地標！大安港園區招商開跑了

白沙屯媽祖與三山媽祖首次同樂賜福 今岡山遶境萬人空巷

相關新聞

前往菲律賓旅遊 台南市南區60多歲夫妻確診登革熱

台南市今天公布新增2例登革熱境外移入病例，南區建南里60多歲本國籍夫婦，前往菲律賓旅遊返國後確診。

相隔364年！鄭成功、媽祖「同船」重現渡黑水溝歷史場景

睽違32年，鹿耳門天后宮再度辦理鄭成功聯合會年會，為彰顯鄭成功登陸北汕尾的史蹟，今天加碼舉辦「溯源尋根．鄭成功登陸鹿耳門...

雲林科技人兼職「公益種菜」 辛苦種的白蘿蔔開放免費採摘

雲林青農林義仰從事科技工作，3年多前接手家中祖田，身為科技人，從頭習農投入農耕，終能如願成為兼職農民，為感念農友相助，抱...

嘉義國際管樂公益路跑清晨登場 3000人邊跑邊吃

第7屆「嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」今天清晨在嘉義市熱力登場，吸引國內外3000多名跑者參與。活動延續「邊跑邊吃」的特...

盼延長健康餘命 奇美醫：長照3.0將著重遠距醫療與智慧應用

奇美醫院昨天舉辦長照3.0國際研討會，衛生福利部長石崇良表示，台灣邁入超高齡社會，65歲以上長者比率將超過20%，長照3...

長照3.0元旦上路！台南盤點照服員 明年短缺逾千人

長照3.0元旦上路，中央規畫擴大長照服務對象，但長照人力不足問題更嚴峻，台南市衛生局表示，已完成人力盤點，目前照服人力1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。