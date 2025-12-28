快訊

雲林科技人兼職「公益種菜」 辛苦種的白蘿蔔開放免費採摘

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗六市科技人林義仰兼職當農民，把所種免費供人採摘，吸引不少民眾一起分享農民樂。記者蔡維斌／攝影
雲林青農林義仰從事科技工作，3年多前接手家中祖田，身為科技人，從頭習農投入農耕，終能如願成為兼職農民，為感念農友相助，抱持惜福感恩之心，今天和縣議員曾鴻博合辦免費親子拔蘿蔔，吸引大批民眾同享拔蘿蔔樂趣，看到民眾將他所種蘿蔔大包小包快樂帶回家，他也有滿滿成就感。

家住斗六長平里的38歲青農的林義仰，目前仍在雲林一家科技公司工作，3年多前爺爺離世，家中祖田面臨無人接手窘境，他說，小時最喜歡陪爺爺下田，覺得耕作好好玩，長大卻沒機會當農民，因不捨爺爺留下農田任其荒蕪，他決心「半工半讀」習農，守護曾經養育一家人的祖田。

盡管科技工作繁重，但林義仰仍平日工作休假農，下班有空就巡田除草，身兼兩職頗感分身乏術，曾一度想放棄，但再苦也無法令他放棄務農的心志，起初對農耕知識一竅不通，看到自己種的水稻成率不如他人，頗感灰心，感謝鄰田長輩不吝指導和鼓勵，讓他農技愈發成熟，收成漸入佳境。

如今他已穩定身兼雙職，始終抱持感恩心，在一、二期稻作之間所種的油菜花、茼蒿、菠菜等蔬菜，都免費送給社區弱勢民眾，三年下來送出超過5000斤蔬菜，今年更首次與縣議員曾博鴻合辦免費親子拔蘿蔔，將一分半的蘿蔔田開放供人免費採摘，分享他務農成果。

曾博鴻表示，林義仰務農多年卻不忘公益，他深為感動，這場拔蘿蔔吸引數百人分享喜悅，擴大公益種菜之心，別具意義。

民眾說，目前正值蘿蔔採收期，也是蘿蔔最好吃的時節，這位科技農人樂於與人分享成果，相信所種的蘿蔔一定更甜更好吃。

民眾拔到超大蘿蔔喜出望外。記者蔡維斌／攝影
小朋友也和大小一起拔蘿蔔，快樂又好玩。記者蔡維斌／攝影
斗六市科技人林義仰兼職當農民，把所種免費供人採摘，吸引不少民眾一起分享農民樂。記者蔡維斌／攝影
民眾拔到超大蘿蔔喜出望外，當場拍照留念。記者蔡維斌／攝影
斗六市科技人林義仰兼職當農民，把所種免費供人採摘，吸引不少民眾一起分享農民樂。記者蔡維斌／攝影
