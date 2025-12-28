快訊

1227大地震 聯電廠區最新公司說法來了

台南2保母傳虐嬰至少6人受害 家長見施暴畫面：我竟把孩子送地獄

2台人關西機場安檢「爆搜出槍枝」 長榮航空：日本執法單位處理中

嘉市YouBike全車種強制投保新制 115年元旦上路

中央社／ 嘉義市28日電

嘉義市府今天宣布，從115年元旦起，嘉義市YouBike全車種須完成「公共自行車傷害險」投保登錄後，方可進行租借，呼籲民眾盡快完成登錄，以保障自身騎乘權益。

⭐2025總回顧

嘉義市府自109年12月啟用公共自行車YouBike 2.0以來，使用人次持續提升，截至114年12月，全市已建置216處租賃站點，累積騎乘人次突破870萬，平均周轉率達每車4.2轉以上。

嘉義市府參考各縣市納保執行經驗，為進一步確保民眾騎乘安全，今天宣布自115年1月1日起，嘉義市YouBike全車種（含YouBike 2.0與電輔車2.0E），須完成「公共自行車傷害險」投保登錄後，方可進行租借。

市府強調，公共自行車傷害險的保險費用由市府全額負擔，呼籲市民朋友儘早完成投保登錄，以保障自身騎乘權益。

為滿足民眾騎乘需求，嘉義市府持續評估加密站點或增加車輛，擴大服務路網，提升租借便利性，打造更加完善的綠色交通環境。

嘉義市交通處說明，公共自行車傷害險保障內容包括騎乘者於意外事故中發生失能或死亡者，最高可獲新台幣100萬元理賠保障（未滿15足歲者，依法僅給付失能保險金及喪葬保險金）；若因事故受傷住院，另可每日最高獲得1000元住院醫療保險金理賠。

嘉義 自行車 公共

延伸閱讀

嘉義馬拉松今晨開跑藍白民代參與 張啓楷拋農曆年前藍白合

嘉義國際管樂公益路跑清晨登場 3000人邊跑邊吃

沒保不能借！YouBike強制投保公共自行車傷害險 明年元旦上路

台南YouBike明年新制！全面投保傷害險 租借前須完成加保

相關新聞

嘉義國際管樂公益路跑清晨登場 3000人邊跑邊吃

第7屆「嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」今天清晨在嘉義市熱力登場，吸引國內外3000多名跑者參與。活動延續「邊跑邊吃」的特...

盼延長健康餘命 奇美醫：長照3.0將著重遠距醫療與智慧應用

奇美醫院昨天舉辦長照3.0國際研討會，衛生福利部長石崇良表示，台灣邁入超高齡社會，65歲以上長者比率將超過20%，長照3...

長照3.0元旦上路！台南盤點照服員 明年短缺逾千人

長照3.0元旦上路，中央規畫擴大長照服務對象，但長照人力不足問題更嚴峻，台南市衛生局表示，已完成人力盤點，目前照服人力1...

雲林地層下陷緩解 25年首見

雲林縣政府公布今年地層下陷監測結果，受惠農田轉旱作、水情豐沛等因素，近25年來首度無顯著地層下陷區域，縣府建議中央研議擴...

6萬人擠爆南瀛草地音樂會 黃偉哲：跨年演唱會卡司更驚喜

2026台南好Young南瀛草地音樂會今晚在新營南瀛綠都心公園登場，重量級卡司輪番上陣，吸引超過6萬人次湧入現場，氣氛熱...

從不敢報名到橫掃大獎 雲林田徑場、芒果大道獲工程界奧斯卡獎肯定

有「工程界奧斯卡獎」之稱的行政院公共工程委員會第25屆公共工程金質獎今公布得獎名單，雲林縣政府表現亮眼，縣立田徑場及芒果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。