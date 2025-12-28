嘉市YouBike全車種強制投保新制 115年元旦上路
嘉義市府今天宣布，從115年元旦起，嘉義市YouBike全車種須完成「公共自行車傷害險」投保登錄後，方可進行租借，呼籲民眾盡快完成登錄，以保障自身騎乘權益。
嘉義市府自109年12月啟用公共自行車YouBike 2.0以來，使用人次持續提升，截至114年12月，全市已建置216處租賃站點，累積騎乘人次突破870萬，平均周轉率達每車4.2轉以上。
嘉義市府參考各縣市納保執行經驗，為進一步確保民眾騎乘安全，今天宣布自115年1月1日起，嘉義市YouBike全車種（含YouBike 2.0與電輔車2.0E），須完成「公共自行車傷害險」投保登錄後，方可進行租借。
市府強調，公共自行車傷害險的保險費用由市府全額負擔，呼籲市民朋友儘早完成投保登錄，以保障自身騎乘權益。
為滿足民眾騎乘需求，嘉義市府持續評估加密站點或增加車輛，擴大服務路網，提升租借便利性，打造更加完善的綠色交通環境。
嘉義市交通處說明，公共自行車傷害險保障內容包括騎乘者於意外事故中發生失能或死亡者，最高可獲新台幣100萬元理賠保障（未滿15足歲者，依法僅給付失能保險金及喪葬保險金）；若因事故受傷住院，另可每日最高獲得1000元住院醫療保險金理賠。
