丹娜絲風災補助申請再天就過期 南市經發局提醒把握期限
丹娜絲颱風重創台南，市府配合經濟部推動「災後復原設備調校補助方案」，除原有機具設備修復外，也將鐵捲門、鐵皮屋頂等生產設施納入補助範圍，並放寬認定條件，納入未登記工廠。每案補助上限20萬元，截至目前，台南已核定406件申請案，補助金額累計達7000萬元。
經發局指出，市府同步推動「店家援助方案」，在災後即製作諮詢圖卡並設置專線，並於8月11日率全國之先開放各區公所受理申請。凡因災導致生財器具如鐵捲門、招牌、展示架等損壞者，可申請1萬元援助；市場攤商則由自治會受理。截至目前，已完成1712家店家及155攤位慰助金發放。
市場處代理處長林士群補充，市府另針對受災市場攤商實施使用費減免措施，依受損情形減免半個月至六個月不等，總減免金額約95萬元，有效降低營運壓力、穩定民生供應。
經發局提醒，相關補助與援助方案受理至今年底止，請符合資格的製造業者、店家及攤商把握期限提出申請，以加速災後復原。
