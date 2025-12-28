快訊

嘉義國際管樂公益路跑清晨登場 3000人邊跑邊吃

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民眾黨立委張啓楷（右）、民眾黨中央委員蔡壁如（右二）與現場熱情民眾合影。記者李宗祐／攝影
民眾黨立委張啓楷（右）、民眾黨中央委員蔡壁如（右二）與現場熱情民眾合影。記者李宗祐／攝影

第7屆「嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」今天清晨在嘉義市熱力登場，吸引國內外3000多名跑者參與。活動延續「邊跑邊吃」的特色，現場除提供泰國蝦、烤山豬肉及啤酒外，並發起晶片捐贈公益活動。立委張啓楷表示，這場活動結合公益與運動，預計能為嘉義帶動約1億元的運動經濟消費。

本屆路跑由嘉義市商業公會、大嘉義馬拉松協會及承樺營造集團共同主辦。董事長蔡協成表示，為延續創辦人蔡金磚的博愛精神，多年來致力於行善公益，現場特別設置晶片募捐處，跑者可捐出晶片押金，所得將全數捐贈公益單位，讓運動更有意義。

飲食補給是本次活動的一大亮點，承辦人蔡明樺表示，今年為了打響嘉義馬拉松知名度，除原有的烤雞、豬腳及啤酒車外，更特別加碼現撈泰國蝦、冰糖醬鴨等在地美食。大嘉義馬拉松協會公關長陳致愷說，協會多年來舉辦22場活動，累積10多萬人次參加，已成功帶動城市觀光與全民運動風氣。

立委張啓楷、林倩綺與前立委、民眾黨中央委員蔡壁如、議員陳家平、黃露慧、黃盈智等人到場支持。身為嘉義人的張啓楷表示，民眾黨是非常熱愛運動的政黨，這場賽事不僅促進健康，更串聯起在地機關與企業的向心力，展現嘉義市「小而美」的活力。

蔡壁如表示，自己是這項活動參與率最高的政治人物，平時就喜愛爬山與跑步。她提到原本想邀請主席柯文哲一同參與，柯文哲任內曾多次來嘉義參加啤酒路跑，雖然目前因京華案無法南下，但相信未來只要有機會，一定會再來嘉義與跑友同樂。

國民黨不分區立委林倩綺表示，自己過去是帆船選手，雖然專長在水上運動，但來到嘉義感受到這座「運動城市」的熱情，心裡也跟著躍動，希望未來能進一步推廣嘉義的水上運動發展。

民眾黨中央委員蔡壁如（綠色衣，後排左）、不分區立委張啓楷（前排左）、國民黨不分區立委林倩綺（右）受邀嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑，與跑者一起熱身。記者李宗祐／攝影
民眾黨中央委員蔡壁如（綠色衣，後排左）、不分區立委張啓楷（前排左）、國民黨不分區立委林倩綺（右）受邀嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑，與跑者一起熱身。記者李宗祐／攝影
第7屆「嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」今天清晨在嘉義市熱力登場，吸引國內外3000多名跑者參與。記者李宗祐／攝影
第7屆「嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」今天清晨在嘉義市熱力登場，吸引國內外3000多名跑者參與。記者李宗祐／攝影
第7屆「嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」今天清晨在嘉義市熱力登場，吸引國內外3000多名跑者參與。記者李宗祐／攝影
第7屆「嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」今天清晨在嘉義市熱力登場，吸引國內外3000多名跑者參與。記者李宗祐／攝影
第7屆「嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」今天清晨在嘉義市熱力登場，吸引國內外3000多名跑者參與。記者李宗祐／攝影
第7屆「嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」今天清晨在嘉義市熱力登場，吸引國內外3000多名跑者參與。記者李宗祐／攝影
第7屆「嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」今天清晨在嘉義市熱力登場，吸引國內外3000多名跑者參與。記者李宗祐／攝影
第7屆「嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」今天清晨在嘉義市熱力登場，吸引國內外3000多名跑者參與。記者李宗祐／攝影

