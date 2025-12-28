聽新聞
0:00 / 0:00
盼延長健康餘命 奇美醫：長照3.0將著重遠距醫療與智慧應用
⭐2025總回顧
奇美醫院昨天舉辦長照3.0國際研討會，衛生福利部長石崇良表示，台灣邁入超高齡社會，65歲以上長者比率將超過20%，長照3.0最重要3項精神是希望延長國人健康餘命，而非失能或不健康。奇美醫院以往急性醫療出院病人須7天銜接長照服務，現在縮短3天就能銜接，由醫院端提早介入、協助病患轉介，讓病患得到更好照顧。
石崇良提到，邁入長照3.0之前，奇美醫院舉辦國際研討會推廣無牆醫院，未來服務朝向社區化、從醫院邁向社區之外，並導入很多科技幫忙，讓照護持續性、無圍牆、無障礙，迎接超高齡社會來臨。
奇美醫院院長林宏榮說，長照3.0將在周四上路，從居家開始，讓醫療院所的醫療跟長照在家庭、社區做為起點，醫療照護責任不應在病人踏出醫院那一刻就中斷，醫師、護理師、藥師、營養師、物理治療師等跨專業團隊透過視訊、行動醫療或到宅訪視，將居家環境轉化為在宅病房，才能真正解決民眾後顧之憂。
研討會邀請日本醫療法人社團悠翔會理事長佐佐木淳分享「跨域連續性照護」，確保長者在醫院、社區與居家間轉銜時，照護不中斷，新加坡中央醫院急診醫學部高級顧問醫師Jean Lee分享居家醫療照護策略。
林宏榮說，長照3.0將更著重於智慧科技應用，包括遠距醫療、智慧照護穿戴裝置、AI輔助決策等，克服地理限制，真正實現健康零距離；奇美醫院專案副院長暨護理部總監陳綉琴說，長照3.0將讓民眾得到更好銜接性照顧，由醫院提早介入提供長照、喘息服務、輔具需求等，也包含居家醫療，安排後續妥善照顧、減輕家屬負荷，讓病患勇敢出院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言