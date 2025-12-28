快訊

盼延長健康餘命 奇美醫：長照3.0將著重遠距醫療與智慧應用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

<a href='/search/tagging/2/長照' rel='長照' data-rel='/2/103470' class='tag'><strong>長照</strong></a>3.0元旦上路，<a href='/search/tagging/2/奇美醫院' rel='奇美醫院' data-rel='/2/178566' class='tag'><strong>奇美醫院</strong></a>昨天舉辦「長照3.0國際研討會－共築無牆醫院‧永續健康願景」，<a href='/search/tagging/2/衛福部' rel='衛福部' data-rel='/2/114282' class='tag'><strong>衛福部</strong></a>長<a href='/search/tagging/2/石崇良' rel='石崇良' data-rel='/2/169995' class='tag'><strong>石崇良</strong></a>出席（右站立者）說明政策理念。記者吳淑玲／攝影
奇美醫院昨天舉辦長照3.0國際研討會，衛生福利部長石崇良表示，台灣邁入超高齡社會，65歲以上長者比率將超過20%，長照3.0最重要3項精神是希望延長國人健康餘命，而非失能或不健康。奇美醫院以往急性醫療出院病人須7天銜接長照服務，現在縮短3天就能銜接，由醫院端提早介入、協助病患轉介，讓病患得到更好照顧。

石崇良提到，邁入長照3.0之前，奇美醫院舉辦國際研討會推廣無牆醫院，未來服務朝向社區化、從醫院邁向社區之外，並導入很多科技幫忙，讓照護持續性、無圍牆、無障礙，迎接超高齡社會來臨。

奇美醫院院長林宏榮說，長照3.0將在周四上路，從居家開始，讓醫療院所的醫療跟長照在家庭、社區做為起點，醫療照護責任不應在病人踏出醫院那一刻就中斷，醫師、護理師、藥師、營養師、物理治療師等跨專業團隊透過視訊、行動醫療或到宅訪視，將居家環境轉化為在宅病房，才能真正解決民眾後顧之憂。

研討會邀請日本醫療法人社團悠翔會理事長佐佐木淳分享「跨域連續性照護」，確保長者在醫院、社區與居家間轉銜時，照護不中斷，新加坡中央醫院急診醫學部高級顧問醫師Jean Lee分享居家醫療照護策略。

林宏榮說，長照3.0將更著重於智慧科技應用，包括遠距醫療、智慧照護穿戴裝置、AI輔助決策等，克服地理限制，真正實現健康零距離；奇美醫院專案副院長暨護理部總監陳綉琴說，長照3.0將讓民眾得到更好銜接性照顧，由醫院提早介入提供長照、喘息服務、輔具需求等，也包含居家醫療，安排後續妥善照顧、減輕家屬負荷，讓病患勇敢出院。

奇美醫院 石崇良 衛福部 長照 日本 新加坡 AI

