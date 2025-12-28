雲林地層下陷緩解 25年首見

雲林縣政府公布今年地層下陷監測結果，受惠農田轉旱作、水情豐沛等因素，近25年來首度無顯著地層下陷區域，縣府建議中央研議擴大「高鐵沿線特區推動農田轉旱作物專案措施」範圍，並提高補助金額，緩解地層下陷，保護高鐵行車安全。

水利署監測顯示，全縣今年無地區下陷速率超過每年3公分，相較前年、去年顯著下陷面積分別為247.7及226.4平方公里，地層下陷情形明顯趨緩；分析原因是今年降雨充沛，高鐵沿線特區農田轉旱作面積逐年增加，有效降低地下水抽取量。

縣府水利處副處長吳文能說，雲林地層結構鬆軟，長期超抽地下水，衍生地層下陷、地下水鹽化、海水入侵等問題，農糧署2023年起推動高鐵沿線特區推動農田轉旱作物專案措施，針對虎尾、土庫、元長、北港等下陷顯著鄉鎮，提供節水獎勵金，鼓勵改種低耗水作物，今年第1期作雜糧旱作契作面積已達104.8公頃。

副縣長謝淑亞說，建議中央擴大專案推動範圍並提高補助與節水獎勵金，兼顧農地永續利用與農民收益前提下，進一步降低地下水抽取量，地層下陷防治需長期持續投入，才能確保國土與重大建設安全。

縣府與水利署2023年起合作辦理砂樁工法，在新虎尾溪補注地下水，透過引水至砂樁補注井，增加深層含水層水量，持續監測與評估。今年預計增設2處砂樁設施，強化地下水補注量能。