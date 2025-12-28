快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林地層下陷緩解 25年首見

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

雲林縣政府公布今年地層下陷監測結果，受惠農田轉旱作、水情豐沛等因素，近25年來首度無顯著地層下陷區域，縣府建議中央研議擴大「高鐵沿線特區推動農田轉旱作物專案措施」範圍，並提高補助金額，緩解地層下陷，保護高鐵行車安全。

⭐2025總回顧

水利署監測顯示，全縣今年無地區下陷速率超過每年3公分，相較前年、去年顯著下陷面積分別為247.7及226.4平方公里，地層下陷情形明顯趨緩；分析原因是今年降雨充沛，高鐵沿線特區農田轉旱作面積逐年增加，有效降低地下水抽取量。

縣府水利處副處長吳文能說，雲林地層結構鬆軟，長期超抽地下水，衍生地層下陷、地下水鹽化、海水入侵等問題，農糧署2023年起推動高鐵沿線特區推動農田轉旱作物專案措施，針對虎尾、土庫、元長、北港等下陷顯著鄉鎮，提供節水獎勵金，鼓勵改種低耗水作物，今年第1期作雜糧旱作契作面積已達104.8公頃。

副縣長謝淑亞說，建議中央擴大專案推動範圍並提高補助與節水獎勵金，兼顧農地永續利用與農民收益前提下，進一步降低地下水抽取量，地層下陷防治需長期持續投入，才能確保國土與重大建設安全。

縣府與水利署2023年起合作辦理砂樁工法，在新虎尾溪補注地下水，透過引水至砂樁補注井，增加深層含水層水量，持續監測與評估。今年預計增設2處砂樁設施，強化地下水補注量能。

雲林 地層下陷

延伸閱讀

賴總統出席新北雲林同鄉會稱買一送一 推薦劉建國及蘇巧慧

台積電熊本設廠 日媒：當地部分居民仍擔心影響地下水

從不敢報名到橫掃大獎 雲林田徑場、芒果大道獲工程界奧斯卡獎肯定

推估與這2原因相關 雲林地層下陷防治25年來首見「零顯著下陷區」

相關新聞

長照3.0元旦上路！台南盤點照服員 明年短缺逾千人

長照3.0元旦上路，中央規畫擴大長照服務對象，但長照人力不足問題更嚴峻，台南市衛生局表示，已完成人力盤點，目前照服人力1...

盼延長健康餘命 奇美醫：長照3.0將著重遠距醫療與智慧應用

奇美醫院昨天舉辦長照3.0國際研討會，衛生福利部長石崇良表示，台灣邁入超高齡社會，65歲以上長者比率將超過20%，長照3...

雲林地層下陷緩解 25年首見

雲林縣政府公布今年地層下陷監測結果，受惠農田轉旱作、水情豐沛等因素，近25年來首度無顯著地層下陷區域，縣府建議中央研議擴...

6萬人擠爆南瀛草地音樂會 黃偉哲：跨年演唱會卡司更驚喜

2026台南好Young南瀛草地音樂會今晚在新營南瀛綠都心公園登場，重量級卡司輪番上陣，吸引超過6萬人次湧入現場，氣氛熱...

從不敢報名到橫掃大獎 雲林田徑場、芒果大道獲工程界奧斯卡獎肯定

有「工程界奧斯卡獎」之稱的行政院公共工程委員會第25屆公共工程金質獎今公布得獎名單，雲林縣政府表現亮眼，縣立田徑場及芒果...

150多年老教會今首次舉辦耶誕市集 廣邀鄉親社區遊客參與

1870年成立的台南市左鎮教會過去耶誕節會在教會舉辦同樂會，今年首次舉辦耶誕市集與社區同歡，趁今天周六假日，邀請社區、成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。