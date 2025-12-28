長照3.0元旦上路！台南盤點照服員 明年短缺逾千人

長照3.0元旦上路，中央規畫擴大長照服務對象，但長照人力不足問題更嚴峻，台南市衛生局表示，已完成人力盤點，目前照服人力1萬192人，明年需求約1萬1482人，短缺1290人，已辦理照服員培訓88班、培訓1979人，足以因應缺口。

明年持續規畫培訓80班、約1900人，擴增人力供給及提升到職率，議員建議要獎勵久任避免人力流失。

衛生局說明，長照3.0今年9月1日起，已有使用外籍移工的家庭可使用日照及社區式服務；元旦起擴大至全年齡層失智者的長照，所有符合PAC（急性後期整合照護計畫）的民眾均可申請居家服務。估明年台南市年輕型失智症人口約為1157人，其中約54人已達失能程度，需仰賴長期照顧服務體系提供持續性照顧。

年輕型失智症患者多處於就業與家庭責任階段，失能不僅衝擊個人生活功能，更加重家庭照顧與經濟負擔，對長照服務的穩定供給具有高度依賴性。

另就出院準備及銜接長照的PAC，去年服務人數為1546人，依平均年成長率約3.85%推估，明年需求人數將達1668人，需求續攀升，服務量能與專業人力須同步擴充方能維持照顧品質。

奇美醫院護理部不諱言長照人力不足，政府有持續培訓新一代照服員，並在大學開設長照相關科系，希望培養更多投入長照工作的專業人力，也鼓勵中高齡及退休者參與，擴大人力來源。由於長照人員多數年紀偏大，需新血加入。

市議員陳皇宇指出，照服員培訓後，實際投入職場的不到五成，且離職率偏高，應更精準培訓，找到有興趣且會實際投入的人員，並配合獎勵與久任制度，提高留職率，解決人力不足問題。

衛生局表示，目前每年約培訓1900人，預計明年人力缺口可填補。將試辦多元人力培訓示範計畫，例如中高齡就業者或二度就業婦女提供陪伴等居家服務非核心工作，減輕專業人力負擔。