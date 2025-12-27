6萬人擠爆南瀛草地音樂會 黃偉哲：跨年演唱會卡司更驚喜

2026台南好Young南瀛草地音樂會今晚在新營南瀛綠都心公園登場，重量級卡司輪番上陣，吸引超過6萬人次湧入現場，氣氛熱烈。市長黃偉哲表示，活動吸引的不僅是大新營地區民眾，還有不少來自嘉義及台南市區的樂迷共襄盛舉，展現台南大型音樂活動的號召力。

今晚演出卡司陣容堅強，情歌王子林隆璇與兒子林亭翰同台演出，溫柔嗓音引發全場共鳴；影歌雙棲的郭書瑤帶來勁歌熱舞，掀起一波高潮。日本新生代女子樂團Faulieu.首度來台演出，獻唱多首作品，為活動增添國際色彩。

另一亮點是玖壹壹壓軸登場，多首經典歌曲接連演唱，讓全場瞬間化身大型派對現場，氣氛嗨到最高點。柯泯薰、吳汶芳等實力派歌手也接力登台，以溫柔歌聲為草地音樂會增添層次。

Faulieu.團隊4名成員對於這次來台演出相當期待，也想品嘗道地肉燥飯等台灣食物，黃偉哲特別準備肉燥飯、東山咖啡、鹽地番茄乾、台南米製麻糬等在地美食，款待遠道而來的演出團隊，展現台南的熱情與人情味。

黃偉哲強調，台南跨年活動不論卡司、規模或整體規畫都是全國數一數二，近年更連續奪下跨年夜YouTube發燒影片冠軍，展現高度人氣。

他也提醒，12月31日跨年夜落在禮拜三晚間，在永華市政中心西側廣場舉辦跨年演唱會，邀保證節目卡司與內容精彩、驚喜連連。

卡司有STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生MIXER、李竺芯、派偉俊Patrick Brasca、康康、FEniX、JADE、F.F.O、Angie安吉。由吳建恆、徐凱希主持。