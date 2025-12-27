快訊

若無黃國昌民眾黨恐完蛋 柯文哲列舉3重任：相信為新北帶來全新未來

凍漲5年撐不住…行天宮銅板美食名店將漲價 網友一面倒力挺

說好鼓勵不浪費？民眾曝故宮晶華吃飯打包被多收包材費 北市府回應

南瀛草地音樂會將登場 台南動員逾百警員戒備

中央社／ 台南27日電

台南耶誕跨年系列第2場演唱會南瀛草地音樂會，今晚將在新營區南瀛綠都心公園登場，市警局動員逾100名警員戒備，同時出動偵爆犬安檢，防範隨機攻擊事件。

台北捷運台北車站、中山站周邊19日發生隨機攻擊事件。台南市警察局加強大眾運輸場域戒備，且因應南瀛草地音樂會今晚登場，更動員逾100名警員及結合民力投入維安，加強巡守管制活動現場及周邊、人潮聚集區、各主要出入口。

新營警分局表示，警方在現場配置制服警力機動巡邏，也部署特勤人員執行安全戒護，活動前及活動期間實施安全檢查，偵爆犬不定時巡檢，結合遠端監視錄影及周邊高點監控配置，即時掌握會場及周邊動態。

台南市政府昨晚宣布，27日南瀛草地音樂會及31日跨年晚會，禁止攜帶大型行李箱、攝影機架、長梯等物進場，以防範隨機攻擊，確保活動安全。31日跨年晚會將視今晚音樂會安全維護情形做滾動調整。

音樂會 跨年晚會 台南

台北跨年迎韓團KARA 北捷市府站2天狂播3首招牌歌

演唱會爭議延燒 宜蘭市取消王ADEN跨年演出改由陳芳語開唱

隨機攻擊引社會不安 「成為光的那一刻」暖人心

台南演唱會、跨年升級維安 禁帶大型行李、警力增1.5倍

推估與這2原因相關 雲林地層下陷防治25年來首見「零顯著下陷區」

今年雲林縣地層下陷監測結果，受惠農田轉旱作、水情豐沛等因素，近25年來首度無顯著地層下陷區域，縣府建議中央研議擴大「高鐵...

從不敢報名到橫掃大獎 雲林田徑場、芒果大道獲工程界奧斯卡獎肯定

有「工程界奧斯卡獎」之稱的行政院公共工程委員會第25屆公共工程金質獎今公布得獎名單，雲林縣政府表現亮眼，縣立田徑場及芒果...

150多年老教會今首次舉辦耶誕市集 廣邀鄉親社區遊客參與

1870年成立的台南市左鎮教會過去耶誕節會在教會舉辦同樂會，今年首次舉辦耶誕市集與社區同歡，趁今天周六假日，邀請社區、成...

楠西地震災戶投訴結構技師簽證要自費 台南市府：災民誤會

台南楠西、玉井等山區年初大地震房屋受創嚴重，數以千計房屋受損、政府補助重建。不過受災戶今天投訴表示，請業者整修受損房屋花...

縣府出資一半助老飯店變身星級莊園 古坑旅宿櫻花季「一房難求」

雲林縣近年積極推動古坑鄉山區觀光，但鄉內合法旅宿多數屋齡偏高、門面老舊，成為留客關鍵瓶頸...

長照3.0元旦上路！台南盤點照顧人力 「缺口」上千人

長照3.0明年元旦將上路，中央規畫擴大長照服務對象，但醫療院所不諱言長照人力仍不足，尤其高齡化社會需求更增加，台南市衛生...

