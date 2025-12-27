南瀛草地音樂會將登場 台南動員逾百警員戒備

台南耶誕跨年系列第2場演唱會南瀛草地音樂會，今晚將在新營區南瀛綠都心公園登場，市警局動員逾100名警員戒備，同時出動偵爆犬安檢，防範隨機攻擊事件。

台北捷運台北車站、中山站周邊19日發生隨機攻擊事件。台南市警察局加強大眾運輸場域戒備，且因應南瀛草地音樂會今晚登場，更動員逾100名警員及結合民力投入維安，加強巡守管制活動現場及周邊、人潮聚集區、各主要出入口。

新營警分局表示，警方在現場配置制服警力機動巡邏，也部署特勤人員執行安全戒護，活動前及活動期間實施安全檢查，偵爆犬不定時巡檢，結合遠端監視錄影及周邊高點監控配置，即時掌握會場及周邊動態。

台南市政府昨晚宣布，27日南瀛草地音樂會及31日跨年晚會，禁止攜帶大型行李箱、攝影機架、長梯等物進場，以防範隨機攻擊，確保活動安全。31日跨年晚會將視今晚音樂會安全維護情形做滾動調整。