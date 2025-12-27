快訊

從不敢報名到橫掃大獎 雲林田徑場、芒果大道獲工程界奧斯卡獎肯定

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣立田徑場工程總造價21.4億元，取得世界田徑總會最高規格Class 1認證，是全台第7座通過該等級認證的田徑場，今獲第25屆公共工程金質獎肯定。圖／雲林縣政府提供
有「工程界奧斯卡獎」之稱的行政院公共工程委員會第25屆公共工程金質獎今公布得獎名單，雲林縣政府表現亮眼，縣立田徑場及芒果大道拓寬工程雙雙榮獲公共工程類獎項，交通工務局長汪令堯表示，對縣民最高品質的承諾「我們做到了」。

另，北港礫間接觸曝氣氧化廠維護管理也脫穎而出獲獎，縣長張麗善指出，縣府將持續精進工程管理，確保公共工程安全與品質，回應民眾期待。

雲林縣交通工務局辦理的縣立田徑場榮獲全國公共工程界最高榮譽第25屆公共工程金質獎建築類佳作、雲92-1線芒果大道拓寬工程獲得土木類佳作肯定，是雲林首次在金質獎公共工程類雙喜臨門。汪令堯感謝評審委員肯定，強調團隊秉持高標準施工管理，「對縣民最高品質的承諾，我們做到了」。

縣立田徑場工程總造價21.4億元，由交通工務局辦理，吳嘉栩建築師事務所負責設計、監造，新科營造、佳群機電工程及致邦空調公司共同承攬施工，工程不僅締造600天不間斷施工、如期如質完工、零展延紀錄，並取得世界田徑總會最高規格Class 1認證，是全台第7座通過該等級認證的田徑場。

雲92-1線芒果大道拓寬工程連結虎尾鎮市中心與快速發展的高鐵特定區，是縫合新舊城區的重要道路建設，全長1.24公里，除有人行暨自行車道與設施帶，再向兩旁延伸1快車道及1混合車道，沿途保留芒果樹特色，加上部分新植藍花楹點綴節點，為保留地方在地記憶有交通效益的特色道路。

另，北港礫間接觸曝氣氧化廠由惠民實業股份有限公司維護管理，獲得公共工程金質獎公共設施維護管理獎佳作。

張麗善表示，過去縣府對工程品質的要求雖有，但缺乏信心，甚至經歷過「不會、不敢報名」的階段。直到交通工務局長汪令堯帶頭衝陣，帶領團隊參賽奪獎，才在縣府內部形成良性循環，不僅各局處重視工程施工品質，相關成果今獲中央肯定，是殊榮更是肯定。

張麗善說，安全品質好的工程才是民眾所期待的建設，縣府已經讓大家知道「我們很用心」，將持續精進，確保公共工程建設兼顧安全與品質。

雲林縣立田徑場工程總造價21.4億元，取得世界田徑總會最高規格Class 1認證，是全台第7座通過該等級認證的田徑場，今獲第25屆公共工程金質獎肯定。聯合報系資料照
雲92-1線芒果大道拓寬新建工程獲得第25屆公共工程金質獎土木類佳作肯定。聯合報系資料照
雲林縣立田徑場工程總造價21.4億元，取得世界田徑總會最高規格Class 1認證，是全台第7座通過該等級認證的田徑場，今獲第25屆公共工程金質獎肯定。圖／雲林縣政府提供
