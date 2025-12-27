150多年老教會今首次舉辦耶誕市集 廣邀鄉親社區遊客參與

1870年成立的台南市左鎮教會過去耶誕節會在教會舉辦同樂會，今年首次舉辦耶誕市集與社區同歡，趁今天周六假日，邀請社區、成大南台科大志工服務學生與在地學童、居民近500人一同歡慶耶誕。

左鎮教會表示，這是多年來頭一次以市集方式來慶祝耶誕節慶，攤位除了教會手工皂、在地小農產品、布丁蛋糕、草仔粿等特產與教會會友擺設攤位，還有成大與南台科大設攤，展示分享這些年深耕左鎮的成果。市立醫院提供中醫諮詢服務、消防分隊指導急救技能。

教會說，市集中午開始，下午的時段有精彩表演和摸彩抽獎活動，市長黃偉哲的太太劉育菁也來參加。教會、社區、學校與樂團包括教會的雷鼓隊、左鎮國小的兒童舞蹈、左中社區長輩等表演，是完全展現老中青全家合宜的市集活動。