快訊

150多年老教會今首次舉辦耶誕市集 廣邀鄉親社區遊客參與

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南左鎮教會舉辦聖誕市集，廣邀鄉親社區遊客參與。圖／教會提供
1870年成立的台南市左鎮教會過去耶誕節會在教會舉辦同樂會，今年首次舉辦耶誕市集與社區同歡，趁今天周六假日，邀請社區、成大南台科大志工服務學生與在地學童、居民近500人一同歡慶耶誕。

⭐2025總回顧

左鎮教會表示，這是多年來頭一次以市集方式來慶祝耶誕節慶，攤位除了教會手工皂、在地小農產品、布丁蛋糕、草仔粿等特產與教會會友擺設攤位，還有成大與南台科大設攤，展示分享這些年深耕左鎮的成果。市立醫院提供中醫諮詢服務、消防分隊指導急救技能。

教會說，市集中午開始，下午的時段有精彩表演和摸彩抽獎活動，市長黃偉哲的太太劉育菁也來參加。教會、社區、學校與樂團包括教會的雷鼓隊、左鎮國小的兒童舞蹈、左中社區長輩等表演，是完全展現老中青全家合宜的市集活動。

教友表示，在這鄉下地方還能吸引眾多遊客前來參與，市集活動還有安排「尋找小小耶穌」的遊戲，讓小朋友在教會廣場尋寶，與饒富趣味的親子互動，讓已經設教155年的教會再次活絡起來。

耶誕節

