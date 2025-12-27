推估與這2原因相關 雲林地層下陷防治25年來首見「零顯著下陷區」
今年雲林縣地層下陷監測結果，受惠農田轉旱作、水情豐沛等因素，近25年來首度無顯著地層下陷區域，縣府建議中央研議擴大「高鐵沿線特區推動農田轉旱作物專案措施」範圍並提高補助金額，以降低地下水抽取量，緩解地層下陷問題。
為減緩地層下陷、維護高鐵行車安全，經濟部水利署持續監測高鐵沿線地區地層下陷情形，昨雲林縣府召開地層下陷防治推動小組會議，由副縣長謝淑亞主持，水利處副處長吳文能、地層下陷防治委員溫志超教授、游景雲等人出席，檢視最新監測成果並研議後續對策。
水利署監測資料顯示，今年全縣無任何地區下陷速率超過每年3公分；相較112、113年度顯著下陷面積分別為247.7及226.4平方公里，地層下陷情形明顯趨緩。初步分析，除今年降雨充沛外，高鐵沿線特區農田轉旱作面積逐年增加、有效降低地下水抽取量，也是關鍵因素。
吳文能指出，雲林為農業大縣，地層結構鬆軟，長期超抽地下水，衍生地層下陷、地下水鹽化、海水入侵與水土流失等問題。農糧署自2023年推動「高鐵沿線特區推動農田轉旱作物專案措施」，針對虎尾、土庫、元長、北港等下陷顯著鄉鎮，提供節水獎勵金，鼓勵農民改種低耗水作物，今年第1期作雜糧旱作契作面積已達104.8公頃。
副縣長謝淑亞表示，縣府建議中央擴大專案推動範圍並提高補助與節水獎勵金，在兼顧農地永續利用與農民收益前提下，進一步降低地下水抽取量。她強調，地層下陷防治需長期且持續投入，才能確保國土與重大建設安全。
近年高鐵特定區持續有重大建設，水利署、縣府持續列管監測重大建設開發計畫對地層下陷影響，雲林縣立田徑場因已完工解除列管，布袋戲傳習中心、台大醫院虎尾分院二期、雲林縣環保局辦公廳舍新建、高鐵特區文小新建非營利幼兒園、虎尾科技大學興中分布校區開發及雲林縣肉品市場市場整建工程都尚未完工持續列管。
此外，縣府與水利署自2023年合作辦理「砂樁工法於新虎尾溪地下水補注之應用」計畫，透過引水至砂樁補注井增加深層含水層水量，並持續進行監測與評估。今年再啟動「新虎尾溪地下水補注砂樁設施增設及成效評估計畫」，預計增設2處砂樁設施，強化地下水補注量能。
