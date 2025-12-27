聽新聞
楠西地震災戶投訴結構技師簽證要自費 台南市府：災民誤會
台南楠西、玉井等山區年初大地震房屋受創嚴重，數以千計房屋受損、政府補助重建。不過受災戶今天投訴表示，請業者整修受損房屋花了快200萬，政府才補助30多萬，結構技師鑒定費用5萬元竟然還要受災戶自己出，真的很沒道理。
市府工務局副局長王建雄表示，紅單受災戶的修復補助估算表單上，有清楚記載受災戶要解除列管、相關結構修繕結果報告相關技師費用五萬元，納入整體補助款內計算。黃單戶因不需結構鑑定解除列管，沒有相關費用。可能民眾沒有仔細看相關文件、引發誤會；補助金額合不合理工務局難以認定。
楠西區紅單張姓受災戶說，請民間業者修繕授權房屋費用將近200萬元，結果政府補助39萬，結構技師5萬元還要受災護自己負擔，真的是為德不卒，政府應該吸收才有道理。
另一70多歲受災戶說，她年紀這麼大了也根本沒收入、修繕費用多是親屬負擔，政府補助區區20萬、還要災民再付5萬元技師簽證費，還要這5萬她也真的拿不出出來、不知該找誰幫忙。
在地市議員周奕齊人在國外，服務處處表示因為紅單建築物受損比較嚴重，政府補助也比較多，房舍修好前、中、後還要技師評估，相關損害修繕評估報告，整建後技師評估簽證費，受災戶反映認為必須自己付擔不合理。
周奕齊服務處指出，5萬元這部分公部門文件上都有明確記載，並不是災民事後要自己籌措；只不過許多受災戶事後發現修繕費用竟然遠比先前想像的高，認為補助真的太少，甚至是杯水車薪，簽證費還要納入補助款計算，感受相當不好。因為除了原物料漲價，有些修繕師傅也可能獅子大開口，因為今年災情多，災區富經常叫不到維修人員。地震發生快一年了，到現在仍然有許多受損建築還沒有開始整建，政府預估受理期限也定在民國116年8月前。
