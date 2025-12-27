快訊

楠西地震災戶投訴結構技師簽證要自費 台南市府：災民誤會

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南楠西、玉井地區年初大地震，數以千計房屋嚴重受損。圖／讀者提供
台南楠西、玉井地區年初大地震，數以千計房屋嚴重受損。圖／讀者提供

台南楠西、玉井等山區年初大地震房屋受創嚴重，數以千計房屋受損、政府補助重建。不過受災戶今天投訴表示，請業者整修受損房屋花了快200萬，政府才補助30多萬，結構技師鑒定費用5萬元竟然還要受災戶自己出，真的很沒道理。

市府工務局副局長王建雄表示，紅單受災戶的修復補助估算表單上，有清楚記載受災戶要解除列管、相關結構修繕結果報告相關技師費用五萬元，納入整體補助款內計算。黃單戶因不需結構鑑定解除列管，沒有相關費用。可能民眾沒有仔細看相關文件、引發誤會；補助金額合不合理工務局難以認定。

楠西區紅單張姓受災戶說，請民間業者修繕授權房屋費用將近200萬元，結果政府補助39萬，結構技師5萬元還要受災護自己負擔，真的是為德不卒，政府應該吸收才有道理。

另一70多歲受災戶說，她年紀這麼大了也根本沒收入、修繕費用多是親屬負擔，政府補助區區20萬、還要災民再付5萬元技師簽證費，還要這5萬她也真的拿不出出來、不知該找誰幫忙。

在地市議員周奕齊人在國外，服務處處表示因為紅單建築物受損比較嚴重，政府補助也比較多，房舍修好前、中、後還要技師評估，相關損害修繕評估報告，整建後技師評估簽證費，受災戶反映認為必須自己付擔不合理。

周奕齊服務處指出，5萬元這部分公部門文件上都有明確記載，並不是災民事後要自己籌措；只不過許多受災戶事後發現修繕費用竟然遠比先前想像的高，認為補助真的太少，甚至是杯水車薪，簽證費還要納入補助款計算，感受相當不好。因為除了原物料漲價，有些修繕師傅也可能獅子大開口，因為今年災情多，災區富經常叫不到維修人員。地震發生快一年了，到現在仍然有許多受損建築還沒有開始整建，政府預估受理期限也定在民國116年8月前。

周奕齊服務處指出，5萬元這部分公部門文件上都有明確記載，並不是災民事後要自己籌措。圖／周奕齊服務處提供
周奕齊服務處指出，5萬元這部分公部門文件上都有明確記載，並不是災民事後要自己籌措。圖／周奕齊服務處提供
台南楠西、玉井地區年初大地震，數以千計房屋嚴重受損。圖／讀者提供
台南楠西、玉井地區年初大地震，數以千計房屋嚴重受損。圖／讀者提供
周奕齊服務處指出，5萬元這部分公部門文件上都有明確記載，並不是災民事後要自己籌措。圖／周奕齊服務處提供
周奕齊服務處指出，5萬元這部分公部門文件上都有明確記載，並不是災民事後要自己籌措。圖／周奕齊服務處提供

受災戶 房屋 簽證 台南

相關新聞

推估與這2原因相關 雲林地層下陷防治25年來首見「零顯著下陷區」

今年雲林縣地層下陷監測結果，受惠農田轉旱作、水情豐沛等因素，近25年來首度無顯著地層下陷區域，縣府建議中央研議擴大「高鐵...

150多年老教會今首次舉辦耶誕市集 廣邀鄉親社區遊客參與

1870年成立的台南市左鎮教會過去耶誕節會在教會舉辦同樂會，今年首次舉辦耶誕市集與社區同歡，趁今天周六假日，邀請社區、成...

楠西地震災戶投訴結構技師簽證要自費 台南市府：災民誤會

台南楠西、玉井等山區年初大地震房屋受創嚴重，數以千計房屋受損、政府補助重建。不過受災戶今天投訴表示，請業者整修受損房屋花...

縣府出資一半助老飯店變身星級莊園 古坑旅宿櫻花季「一房難求」

雲林縣近年積極推動古坑鄉山區觀光，但鄉內合法旅宿多數屋齡偏高、門面老舊，成為留客關鍵瓶頸...

長照3.0元旦上路！台南盤點照顧人力 「缺口」上千人

長照3.0明年元旦將上路，中央規畫擴大長照服務對象，但醫療院所不諱言長照人力仍不足，尤其高齡化社會需求更增加，台南市衛生...

嘉義縣公車遭怨班次少易客滿 家長：別再讓孩子追公車

嘉嘉南TPASS定期票上路，是在地學生與通勤族重要政策，嘉義縣市及台南市有不少學生跨縣市就學，長期仰賴台鐵與公車通勤，月...

