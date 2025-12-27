縣府出資一半助老飯店變身星級莊園 古坑旅宿櫻花季「一房難求」

雲林縣近年積極推動古坑鄉山區觀光，但鄉內合法民宿多數屋齡偏高、門面老舊，成為留客關鍵瓶頸。縣府去年首度啟動「古坑地區旅宿業營造計畫」，補助業者改善空間與品牌形象，共12家民宿參與，今年陸續完工後成效浮現，有業者回饋改造後口碑提升，明年2、3月訂房已全數額滿，直呼「效果真好」。

古坑山區觀光在921地震後曾因道路毀損而一度沒落，縣府近年加速重建通往山區的重要聯絡道路，並打造草嶺石壁森林療癒園區，透過森林療癒季、櫻花季等活動，成功將遊客重新帶進山區，但全鄉約60家合法旅宿軟硬體設施普遍老舊，難以支撐遊客深度停留。

縣府去年推動旅宿營造計畫，採縣府與業者各出資一半方式，每案最高補助300萬元，吸引12家民宿投入改造，總經費達3700多萬元，並結合雲林科技大學專業團隊，從空間設計、品牌塑造到產業升級全方位輔導。

建設處長廖政彥表示，縣府先前協助古坑咖啡大街改善門面獲得正面回饋，此次再以星級飯店與交通部好客民宿標準，協助旅宿空間升級，同時融入環保永續概念，讓旅客感受更具溫度與品質的在地款待。

位於草嶺地區的東𤧥山莊即是受益案例之一。業者陳景立指出，投入200多萬元進行戶外遊憩空間改善，加上縣府補助後整體質感大幅提升，旅客反應熱烈，不少人提前預約明年櫻花季住宿，目前2、3月訂房已全滿。

計畫主持人、雲林科技大學創意生活設計系教授張岑瑤指出，此次邀集北中南設計師進駐古坑，與業者深度對話，從跨世代經營與永續治理角度，協助旅宿重新定位品牌，建立長久扎根地方的經營模式。