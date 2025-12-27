快訊

講好了！賴瑞隆與女童家人達3點共識：孩子衝突事件「非霸凌案」

竹市禮讓高虹安？何志勇提退選條件：民眾黨禮讓國民黨選總統

三大因素交會！金融股重回市場核心 預告資金新風向

縣府出資一半助老飯店變身星級莊園 古坑旅宿櫻花季「一房難求」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府去年首度啟動「古坑地區旅宿業營造計畫」，補助業者改善空間與品牌形象，12家參與業者已完成改造並發表成果。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府去年首度啟動「古坑地區旅宿業營造計畫」，補助業者改善空間與品牌形象，12家參與業者已完成改造並發表成果。記者陳雅玲／攝影

雲林縣近年積極推動古坑鄉山區觀光，但鄉內合法民宿多數屋齡偏高、門面老舊，成為留客關鍵瓶頸。縣府去年首度啟動「古坑地區旅宿業營造計畫」，補助業者改善空間與品牌形象，共12家民宿參與，今年陸續完工後成效浮現，有業者回饋改造後口碑提升，明年2、3月訂房已全數額滿，直呼「效果真好」。

⭐2025總回顧

古坑山區觀光在921地震後曾因道路毀損而一度沒落，縣府近年加速重建通往山區的重要聯絡道路，並打造草嶺石壁森林療癒園區，透過森林療癒季、櫻花季等活動，成功將遊客重新帶進山區，但全鄉約60家合法旅宿軟硬體設施普遍老舊，難以支撐遊客深度停留。

縣府去年推動旅宿營造計畫，採縣府與業者各出資一半方式，每案最高補助300萬元，吸引12家民宿投入改造，總經費達3700多萬元，並結合雲林科技大學專業團隊，從空間設計、品牌塑造到產業升級全方位輔導。

建設處長廖政彥表示，縣府先前協助古坑咖啡大街改善門面獲得正面回饋，此次再以星級飯店與交通部好客民宿標準，協助旅宿空間升級，同時融入環保永續概念，讓旅客感受更具溫度與品質的在地款待。

位於草嶺地區的東𤧥山莊即是受益案例之一。業者陳景立指出，投入200多萬元進行戶外遊憩空間改善，加上縣府補助後整體質感大幅提升，旅客反應熱烈，不少人提前預約明年櫻花季住宿，目前2、3月訂房已全滿。

計畫主持人、雲林科技大學創意生活設計系教授張岑瑤指出，此次邀集北中南設計師進駐古坑，與業者深度對話，從跨世代經營與永續治理角度，協助旅宿重新定位品牌，建立長久扎根地方的經營模式。

縣府表示，首波僅12家報名，其餘業者多持觀望態度，但隨成果陸續展現，已有多名未參與業者詢問是否推出第2期計畫，後續將持續評估。副縣長謝淑亞強調，縣府將持續整合資源，打造旅客願意一來再來的環境，並複製成功經驗至其他鄉鎮。古坑鄉長林慧如也表示，旅宿升級有助補齊觀光鏈結，未來可大力推廣2天1夜、3天2夜的深度旅遊。

雲林縣府去年首度啟動「古坑地區旅宿業營造計畫」，補助業者改善空間與品牌形象，圖為草嶺山莊改造後大廳。圖／雲林縣府提供
雲林縣府去年首度啟動「古坑地區旅宿業營造計畫」，補助業者改善空間與品牌形象，圖為草嶺山莊改造後大廳。圖／雲林縣府提供
雲林縣府去年首度啟動「古坑地區旅宿業營造計畫」，補助業者改善空間與品牌形象，圖為東𤧥山莊改造後。圖／雲林縣府提供
雲林縣府去年首度啟動「古坑地區旅宿業營造計畫」，補助業者改善空間與品牌形象，圖為東𤧥山莊改造後。圖／雲林縣府提供
雲林縣府去年首度啟動「古坑地區旅宿業營造計畫」，補助業者改善空間與品牌形象，圖為永利飯店房間改造後。圖／雲林縣府提供
雲林縣府去年首度啟動「古坑地區旅宿業營造計畫」，補助業者改善空間與品牌形象，圖為永利飯店房間改造後。圖／雲林縣府提供
雲林縣府去年首度啟動「古坑地區旅宿業營造計畫」，補助業者改善空間與品牌形象，圖為東𤧥山莊改造前。圖／雲林縣府提供
雲林縣府去年首度啟動「古坑地區旅宿業營造計畫」，補助業者改善空間與品牌形象，圖為東𤧥山莊改造前。圖／雲林縣府提供
雲林縣府去年首度啟動「古坑地區旅宿業營造計畫」，補助業者改善空間與品牌形象，12家參與業者已完成改造並發表成果。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府去年首度啟動「古坑地區旅宿業營造計畫」，補助業者改善空間與品牌形象，12家參與業者已完成改造並發表成果。記者陳雅玲／攝影

古坑 民宿 櫻花季

延伸閱讀

男欠賭債持刀殺債主棄屍山區 屏東地院判叔侄16年半等徒刑

在地人狂排！ 雲林古坑「60公分閃電泡芙」地表最長超浮誇 4種口味爆餡犯規 拍照打卡神器限時必搶

飯店洗衣機最好別用？民宿老闆曝超噁內幕 網嚇壞：寧願手洗

全台每5顆有1顆來自這裡 天災減產價格飆新高！柳丁身價「鍍金」

相關新聞

通勤族福音！嘉嘉南TPASS上線 999元無限搭公共運輸

涵蓋嘉義縣市及台南市公共運輸的「嘉嘉南999無限搭」定期票方案昨天上線，每天往返嘉南的通勤族直呼「太划算了，馬上要去辦！...

縣府出資一半助老飯店變身星級莊園 古坑旅宿櫻花季「一房難求」

雲林縣近年積極推動古坑鄉山區觀光，但鄉內合法民宿多數屋齡偏高、門面老舊，成為留客關鍵瓶頸。縣府去年首度啟動「古坑地區旅宿...

長照3.0元旦上路！台南盤點照顧人力 「缺口」上千人

長照3.0明年元旦將上路，中央規畫擴大長照服務對象，但醫療院所不諱言長照人力仍不足，尤其高齡化社會需求更增加，台南市衛生...

嘉義縣公車遭怨班次少易客滿 家長：別再讓孩子追公車

嘉嘉南TPASS定期票上路，是在地學生與通勤族重要政策，嘉義縣市及台南市有不少學生跨縣市就學，長期仰賴台鐵與公車通勤，月...

逾60年歷史！雲林四湖三條崙海水浴場啟動整建 拚後年完工

雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場是縣內唯一大型海洋休閒場域，近年縣府透過風箏衝浪節、雲西海洋音樂季等活動成功帶動人潮，但因設施...

中台灣雙城交流對話 黃敏惠熱情接待王惠美率隊參訪嘉市博會

「320+1嘉義市城市博覽會」周日閉幕，串聯國際管樂節、諸羅山盃軟式棒球邀請賽等大型活動，累計吸引逾250萬人次參與，彰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。