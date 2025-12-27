長照3.0元旦上路！台南盤點照顧人力 「缺口」上千人

長照3.0明年元旦將上路，中央規畫擴大長照服務對象，但醫療院所不諱言長照人力仍不足，尤其高齡化社會需求更增加，台南市衛生局表示，已完成長照照顧人力盤點，目前實際照服人力1萬0192人，推估2026年需求約1萬1482人，短缺約1290人。今年已辦理照服員培訓88班、培訓1979人，足以因應預估缺口，並於明年持續規畫培訓80班、約1900人，以擴增人力供給及提升到職率。

衛生局也說明，擴大照顧對象含開放全年齡層失智者之長照服務、依推估資料顯示，2026年台南市年輕型失智症人口約為1157人，其中約54人已達失能程度，需仰賴長期照顧服務體系提供持續性照顧。年輕型失智症患者多處於就業與家庭責任階段，其失能不僅衝擊個人生活功能，更加重家庭照顧與經濟負擔，對長照服務之穩定供給具有高度依賴性。

另就出院準備及銜接長照之PAC（急性後期整合照護計畫）而言，2024年服務人數為1546人，依平均年成長率約3.85%推估，2026年需求人數將達1668人，顯示急性後期照護與長照銜接服務需求持續攀升，服務量能與專業人力配置須同步擴充，方能維持照顧品質。

衛生局長照科表示，目前民眾即可使用長照3.0服務，但依階段有所差異。自今年9月1日起，已有使用外籍移工的家庭可使用日照及社區式服務；明年1月1日起，服務將擴大至全年齡層，所有符合急性後期資格的民眾均可申請居家服務。

此外，自明年7月1日起，將導入智慧科技輔具到家中，補助額度也將由過去每三年約4萬元，調整為每兩年6萬元，讓民眾能申請更多實用輔具，如智慧床墊或住行器，補助將依申請狀況調整。

人力方面，目前長照服務員人數約1萬1192人，明年預估需1萬1458人，每年約培訓1900人，預計明年人力缺口可填補。未來也將結合多元人力，推動示範計畫，例如中高齡就業者或二度就業婦女提供居家服務的非核心工作，如陪伴等，減輕專業人力負擔。正式上線後，符合資格民眾即可申請相關服務。