快訊

講好了！賴瑞隆與女童家人達3點共識：孩子衝突事件「非霸凌案」

竹市禮讓高虹安？何志勇提退選條件：民眾黨禮讓國民黨選總統

三大因素交會！金融股重回市場核心 預告資金新風向

聽新聞
0:00 / 0:00

長照3.0元旦上路！台南盤點照顧人力 「缺口」上千人

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長期照護發展協會舉辦長期照顧服務人員在職教育訓練課程，提升應變能力及長照服務品質。圖／民進黨台南市黨部提供
台南市長期照護發展協會舉辦長期照顧服務人員在職教育訓練課程，提升應變能力及長照服務品質。圖／民進黨台南市黨部提供

長照3.0明年元旦將上路，中央規畫擴大長照服務對象，但醫療院所不諱言長照人力仍不足，尤其高齡化社會需求更增加，台南市衛生局表示，已完成長照照顧人力盤點，目前實際照服人力1萬0192人，推估2026年需求約1萬1482人，短缺約1290人。今年已辦理照服員培訓88班、培訓1979人，足以因應預估缺口，並於明年持續規畫培訓80班、約1900人，以擴增人力供給及提升到職率。

⭐2025總回顧

衛生局也說明，擴大照顧對象含開放全年齡層失智者之長照服務、依推估資料顯示，2026年台南市年輕型失智症人口約為1157人，其中約54人已達失能程度，需仰賴長期照顧服務體系提供持續性照顧。年輕型失智症患者多處於就業與家庭責任階段，其失能不僅衝擊個人生活功能，更加重家庭照顧與經濟負擔，對長照服務之穩定供給具有高度依賴性。

另就出院準備及銜接長照之PAC（急性後期整合照護計畫）而言，2024年服務人數為1546人，依平均年成長率約3.85%推估，2026年需求人數將達1668人，顯示急性後期照護與長照銜接服務需求持續攀升，服務量能與專業人力配置須同步擴充，方能維持照顧品質。

衛生局長照科表示，目前民眾即可使用長照3.0服務，但依階段有所差異。自今年9月1日起，已有使用外籍移工的家庭可使用日照及社區式服務；明年1月1日起，服務將擴大至全年齡層，所有符合急性後期資格的民眾均可申請居家服務。

此外，自明年7月1日起，將導入智慧科技輔具到家中，補助額度也將由過去每三年約4萬元，調整為每兩年6萬元，讓民眾能申請更多實用輔具，如智慧床墊或住行器，補助將依申請狀況調整。

人力方面，目前長照服務員人數約1萬1192人，明年預估需1萬1458人，每年約培訓1900人，預計明年人力缺口可填補。未來也將結合多元人力，推動示範計畫，例如中高齡就業者或二度就業婦女提供居家服務的非核心工作，如陪伴等，減輕專業人力負擔。正式上線後，符合資格民眾即可申請相關服務。

奇美醫院護理部指出，長照人力不足，政府及各大學、NGO、基金會、醫院與長照機構持續提供照顧員培訓，並鼓勵中高齡及退休者參與，擴大人力來源。部分居服員年齡逾70仍服務社會，人力高齡化也是一大問題。

台灣已邁向超高齡社會，配合「在地安老」的趨勢，奇美醫院今天舉辦「長照3.0國際研討會」，探討無牆醫院及永續健康願景。記者吳淑玲／攝影
台灣已邁向超高齡社會，配合「在地安老」的趨勢，奇美醫院今天舉辦「長照3.0國際研討會」，探討無牆醫院及永續健康願景。記者吳淑玲／攝影
台灣已邁向超高齡社會，配合「在地安老」的趨勢，奇美醫院今天舉辦「長照3.0國際研討會」，探討無牆醫院及永續健康願景。記者吳淑玲／攝影
台灣已邁向超高齡社會，配合「在地安老」的趨勢，奇美醫院今天舉辦「長照3.0國際研討會」，探討無牆醫院及永續健康願景。記者吳淑玲／攝影

長照 衛生局 失智

延伸閱讀

獨居女性障礙者 生活處處難題

為解缺工問題 海外攬才中心正式揭牌…洪申翰：明年推強迫勞動指引

重大事件後 北市這兩處跨年活動宣布如期舉行

喪偶比率逾3成 身障盟：獨居女性障礙者人身安全、社會連結均遇困境

相關新聞

通勤族福音！嘉嘉南TPASS上線 999元無限搭公共運輸

涵蓋嘉義縣市及台南市公共運輸的「嘉嘉南999無限搭」定期票方案昨天上線，每天往返嘉南的通勤族直呼「太划算了，馬上要去辦！...

縣府出資一半助老飯店變身星級莊園 古坑旅宿櫻花季「一房難求」

雲林縣近年積極推動古坑鄉山區觀光，但鄉內合法民宿多數屋齡偏高、門面老舊，成為留客關鍵瓶頸。縣府去年首度啟動「古坑地區旅宿...

長照3.0元旦上路！台南盤點照顧人力 「缺口」上千人

長照3.0明年元旦將上路，中央規畫擴大長照服務對象，但醫療院所不諱言長照人力仍不足，尤其高齡化社會需求更增加，台南市衛生...

嘉義縣公車遭怨班次少易客滿 家長：別再讓孩子追公車

嘉嘉南TPASS定期票上路，是在地學生與通勤族重要政策，嘉義縣市及台南市有不少學生跨縣市就學，長期仰賴台鐵與公車通勤，月...

逾60年歷史！雲林四湖三條崙海水浴場啟動整建 拚後年完工

雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場是縣內唯一大型海洋休閒場域，近年縣府透過風箏衝浪節、雲西海洋音樂季等活動成功帶動人潮，但因設施...

中台灣雙城交流對話 黃敏惠熱情接待王惠美率隊參訪嘉市博會

「320+1嘉義市城市博覽會」周日閉幕，串聯國際管樂節、諸羅山盃軟式棒球邀請賽等大型活動，累計吸引逾250萬人次參與，彰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。