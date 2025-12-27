聽新聞
逾60年歷史！雲林四湖三條崙海水浴場啟動整建 拚後年完工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣府自籌1.37億元整建三條崙海水浴場，包含沙灘整理、堤岸修復等周邊環境改善。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府自籌1.37億元整建三條崙海水浴場，包含沙灘整理、堤岸修復等周邊環境改善。記者陳雅玲／攝影

雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場是縣內唯一大型海洋休閒場域，近年縣府透過風箏衝浪節、雲西海洋音樂季等活動成功帶動人潮，但因設施老化及海岸環境變遷，地方憂心觀光熱度難以延續。縣府自籌1.37億元，推動沙灘整理、堤岸修復等整體環境改善工程，昨天動工，預計2027年初完工。

三條崙海水浴場已有逾60年歷史，早年曾是遊客與學生戲水勝地，隨著設施年久失修，遊客人數下滑。近年縣府重新活化場域，結合大型活動每年吸引數十萬人次造訪，地方也期盼藉由硬體升級，留住觀光人潮，帶動周邊發展。

副縣長謝淑亞主持開工典禮表示，縣府回應地方期待，全面改善海水浴場環境，盼工程完成後讓三條崙再度成為雲林海線觀光亮點，持續帶動地方經濟。

水利處副處長吳文能指出，海水浴場占地約36公頃，工程針對約3公頃衝浪區進行拋石坡面加固，同步進行沙灘整理、泥灘置換、堤岸及既有棧道修復，強化整體結構安全，老舊步道也將一併更新。另新增2座共40噸水塔，提升用水供給，後續規畫綠丘植生帶及海岸地景藝術，全面提升景觀品質。

雲林 海水浴場 衝浪 觀光 沙灘

