嘉義縣公車遭怨班次少易客滿 家長：別再讓孩子追公車

嘉嘉南TPASS定期票上路，是在地學生與通勤族重要政策，嘉義縣市及台南市有不少學生跨縣市就學，長期仰賴台鐵與公車通勤，月票上路減輕家庭負擔，但有學生抱怨公車班次過少，上學時段大排長龍，每輛公車都客滿，甚至連續等了4班公車，都沒辦法上車。

嘉市議員黃敏修說，嘉縣市公車行駛至學區時間相近，經常前一輛公車停靠時，後一輛公車迎頭趕上，部分司機直接駛離未停，若前一輛公車客滿，還沒上車的學生也無車可搭，已請市府要求業者每輛公車確實靠站，若接近客滿就擠一下，讓每個學生都能上車。

此外，嘉義縣也有學生家長反映，公車過站行駛速度過快，常有學生站在站牌旁，司機卻沒有緩慢靠站，反而高速駛過，嘉縣公車班次較少，學生在上學和放學時，若錯過一班就要再等很久，希望司機放慢速度，不要再讓孩子追著公車跑。

嘉縣議員詹琬蓁說，嘉縣公車班次相較都會區少，之前有民眾反映多車班次不足，學生上學客滿無法上車，公車處今年增加早上行經學區的班次，目前經調整後狀況改善，但因通勤月票上線可能增加公車搭乘人數，需要再留意後續班次狀況。

嘉縣公車處長楊志雄說，因應早上尖峰時段搭乘人數較多，學生有上學通勤需求，在早上增2班次，另因應嘉嘉南799及999元通勤月票上線，明年搭乘公車人數可能增加，將統計乘車人數，視需求逐步調整，也會請司機留意，每站確實載客。