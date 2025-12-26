聽新聞
中台灣雙城交流對話 黃敏惠熱情接待王惠美率隊參訪嘉市博會
「320+1嘉義市城市博覽會」周日閉幕，串聯國際管樂節、諸羅山盃軟式棒球邀請賽等大型活動，累計吸引逾250萬人次參與，彰化縣長王惠美下午率縣府團隊參訪交流，市長黃敏惠帶副市長林瑞彥等市府團隊熱情接待，雙方就城市治理與大型展會策劃經驗對話，展現中台灣城市合作情誼。
⭐2025總回顧
王惠美等人參訪「嘉私選物」、「永續願景館」及「我們嘉義輪」三大核心展區，從城市歷史記憶、永續願景到發展軌跡策展內容，交流不同城市推動續願城市、文化治理與空間活化上的實務經驗。
黃敏惠說，嘉市透過市博會，將城市轉化展演舞台，「帶著一雙未來的眼睛，望向遙遠過去，進行當下探索」，以文史藝術交織多元城市樣貌。嘉義建城321年、彰化建城302年，2座超過300年城市在台灣早期發展扮關鍵角色，最後展期迎來甫成功辦理台灣設計展「彰化行」彰化縣府團隊，交流大型展會策展經驗，別具意義，期待持續深化交流。
王惠美表示，嘉市2021年成功舉辦台灣設計展，當時即對其策展成果留下深刻印象，相關經驗對彰化極具參考價值。縣市間長期透過多元交流維持良好互動，從經驗分享、彼此觀摩中建立深厚情誼。實地走訪「320+1嘉義市城市博覽會」，不僅看見嘉義深厚歷史文化底蘊，更感受到展覽成功將城市空間轉化為全民參與公共舞台，無論策展主題或場域運用皆令人印象深刻，值得全國民眾親臨體驗。
嘉市府說，320+1嘉市城市博覽會月12日開展，展區遍布全市17處場域，串聯嘉市立美術館、檜意森活村、嘉義文學館等城市地標，展期至28日止，期間規劃10餘檔主題展覽及多元活動，透過城市策展的能量，讓更多市民與遊客重新認識這座充滿溫度與故事的城市。
