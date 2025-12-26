快訊

昔知名童星流落街頭…才獲星友協助安置 不到1天破壞旅館拒援助

新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

聽新聞
0:00 / 0:00

台南演唱會、跨年升級維安 禁帶大型行李、警力增1.5倍

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南瀛草地音樂會明晚登場，市長黃偉哲宣布升級維安，禁帶大型行李、警力增1.5倍。圖／台南市政府提供
南瀛草地音樂會明晚登場，市長黃偉哲宣布升級維安，禁帶大型行李、警力增1.5倍。圖／台南市政府提供

為防範隨機攻擊事件，確保大型活動安全，市長黃偉哲今天宣布成強化活動安檢作業，針對明日登場的南瀛草地音樂會及31日跨年晚會，宣布禁止攜帶大型行李箱、攝影機架、長梯等物品進入會場。

⭐2025總回顧

黃偉哲表示，為了活動的安全，雖然可能造成大家不便，但請大家務必配合，外縣市民眾如果提早到會場、有攜帶大型行李箱的需求，請配合寄放到服務台，於活動結束後領取。

為落實活動維安及配套工作，市長黃偉哲責成市警局，消防局，衛生局，交通局，秘書處以及新聞處等單位展開跨局處通力合作，各單位將密切做好連繫，以高規格的SOP及事先演練，防堵任何暴力或攻擊事件發生，確保民眾能快快樂樂出門參與活動、平平安安回家。

市府將明天的南瀛草地音樂會視為高規格維安計畫實施的首站，新營分局規畫於活動周邊針對攜帶大型行李箱等民眾進行安檢，籲請民眾配合。

新營分局指出，屬於開放型的南瀛綠都心公園，規畫機動防阻小組，包括場地安檢、監視中心，除了有霹靂小組，也申請保三總隊支援，屆時也有兩隻偵暴犬出動，更裝設遠端監控，並提升見警率，目的就是在防範突發事故一旦發生，將可能的傷害降至最低，這次警力布署人數下重兵，也比往年多1.5倍以上，提醒粉絲及民眾務必配合，共同維護場內外秩序。

黃偉哲強調，12月31日的活動將視12月27日活動安全維護情形作滾動調整，確保民眾安全。

主辦單位新聞及國際關係處表示，南瀛草地音樂會於12月27日下午5點5分到9點半在新營南瀛綠都心舉辦，請把大家把握機會共度美好節慶時光；演唱會除了邀請本土天團玖壹壹，影歌視三棲郭書瑤，還有情歌王子林隆璇，日本Z世代女力組合Faulieu.，療癒美聲吳汶芳；影歌雙棲空靈系唱作歌手柯泯薰；「唱作俱佳的音樂人」林亭翰；甜美小公主張羽靚、呱哥莊子歌、林濬揚、尤美雪等知名藝人，輪番上陣，精彩可期。

音樂會 行李箱 黃偉哲

延伸閱讀

影／台南首創無人機納救災體系並導入AI 蕭美琴肯定科技助力防災

國圖南館即將完工 打造南台灣知識新地標

「台南直飛日本」正式啟航！還有7城市蒸氣浴、場館與景點「憑身分證統統免費」省超過8000元

影／嘉嘉南三縣市今合推999無限搭定期票 通動族呼「太划算」

相關新聞

影／嘉嘉南三縣市今合推999無限搭定期票 通動族呼「太划算」

涵蓋嘉義縣市、台南所有公共運輸的「嘉嘉南999無限搭」定期票方案今天啟用，有每天往來嘉義台南通動族直呼「太划算了，要馬上...

台南演唱會、跨年升級維安 禁帶大型行李、警力增1.5倍

為防範隨機攻擊事件，確保大型活動安全，市長黃偉哲今天宣布成強化活動安檢作業，針對明日登場的南瀛草地音樂會及31日跨年晚會...

320+1嘉義市城市博覽會 彰化縣府率團交流城市治理

彰化縣長王惠美今天率領縣府一級主管及2025台灣設計展相關工作同仁，前往嘉義市參訪「320+1嘉義市城市博覽會」，雙方進...

台南擴大電動機車補助 電池月租費、換車最高領3萬6200元

台南市老舊機車汰換及新購電動二輪車補助方案出爐！貼心考量不同族群需求，延續幼幼、青年、外送員、物流業等專案及不限一生一次...

台南城西焚化廠更新爐明年春節後完工 具垃圾分篩功能、年發電2億度

台南市興建中的城西焚化廠更新爐已接近完工，預計明年農曆年後完工，將成為垃圾處理新生力軍。環保局長許仁澤表示，城西更新爐還...

明年春節9天連假 國旅逐漸升溫 阿里山賓館訂房率已達7成

2026春節連假長達9天，旅宿業者摩拳擦掌搶攻商機，阿里山國家森林遊樂區今年入選紐約時報全球必訪52景點，吸引國內外遊客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。