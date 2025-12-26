320+1嘉義市城市博覽會 彰化縣府率團交流城市治理

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天率領縣府一級主管及2025台灣設計展相關工作同仁，前往嘉義市參訪「320+1嘉義市城市博覽會」。圖/彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今天率領縣府一級主管及2025台灣設計展相關工作同仁，前往嘉義市參訪「320+1嘉義市城市博覽會」。圖/彰化縣政府提供

彰化縣長王惠美今天率領縣府一級主管及2025台灣設計展相關工作同仁，前往嘉義市參訪「320+1嘉義市城市博覽會」，雙方進行城市治理與策展經驗交流。

王惠美表示，從2021年受邀觀摩嘉義市設計展以來，雙城一直保持良好的互動，從經驗分享到彼此觀摩，建立起深厚的城市情誼。城市之間透過這樣的往來逐步凝聚，每座城市都有其獨特特色，唯有彼此學習、相互借鏡，才能共同找出城市發展的方向，讓城市的整體能量不斷擴大。

嘉義市長黃敏惠表示，今天雖然很冷，但還是迎來好夥伴，彰化縣長王惠美率領團隊到訪嘉義市交流。彰化縣今年舉辦台灣設計展，展現彰化在台灣開墾與產業發展歷程中的深厚底蘊，從「彰化行」的展覽中，讓人感受到彰化真的很「行」。

黃敏惠指出，今年嘉義市迎來建城321年，彰化也有302年的悠久歷史，超過300年的城市發展，都是台灣早期開拓的重要見證。在回顧歷史的同時，更要以面向未來的眼光持續探索，透過更多跨縣市合作與交流，激發城市創新能量。

王惠美指出，很高興看到嘉義市在城市博覽會中，完整呈現從歷史脈絡到未來願景的規劃成果，涵蓋宜居、摩登與共享城市等多元面向，皆值得各縣市學習與參考。

文化局表示，「320+1嘉義市城市博覽會」以「共享城市」、「宜居城市」與「摩登城市」為三大主題，將整座城市化為博覽舞台。此次王惠美縣長及縣府同仁參訪的「嘉私選物」精選呈現嘉義生活風格與文化記憶；「我們嘉義輪」則以城市年輪意象串連歷史與生活層次；而「Wooden Wonders 嘉義市博永續願景館」則以木都精神回應永續發展，展現嘉義城市未來想像。

彰化縣長王惠美今天率領縣府一級主管及2025台灣設計展相關工作同仁，前往嘉義市參訪「320+1嘉義市城市博覽會」。圖/彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今天率領縣府一級主管及2025台灣設計展相關工作同仁，前往嘉義市參訪「320+1嘉義市城市博覽會」。圖/彰化縣政府提供

