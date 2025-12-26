快訊

昔知名童星流落街頭…才獲星友協助安置 不到1天破壞旅館拒援助

新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

雲林9企業提供55職缺 助更生人復歸

中央社／ 雲林縣26日電

台灣更生保護會雲林分會今天舉辦「更生事業群」友善廠商聯合簽約典禮，9家企業提供55個職缺，幫助更生人復歸，法務部長鄭銘謙說，企業伸出的手是支持社會安全最重要的力量。

⭐2025總回顧

9家產業橫跨農業、食品加工、醫療照護等領域，今天在鄭銘謙、台灣高等檢察署檢察長暨財團法人台灣更生保護會董事長張斗輝等人見證下完成簽約。

鄭銘謙說，更生朋友能否穩定就業，是復歸社會與維持生活秩序的關鍵，有收入有支持就可以找到人生方向。更保雲林分會結合在地多元產業、以系統化模式打造「更生友善職場網絡」，成效顯著，更具示範意義。

鄭銘謙強調，柔性司法的核心，是讓願意改變的人真正走得下去。企業伸出的每一雙手，都是支持社會安全最重要的力量。

張斗輝表示，企業願意敞開大門、提供更生人第2次機會，是社會安全網中最具有力量的一環。他感謝雲林企業界長期以實際行動支持更生人，並指出唯有政府、企業與社會共同參與，才能真正讓願意重新出發的更生朋友找到穩定工作與尊嚴生活。

法務部保護司說明，從112年至今，全台已轉介97名更生人到友善廠商工作，由於更生人普遍學歷低或是有健康因素，從事的工作以勞力付出為主，所以法務部保護司正著手協助他們提升專業能力。

更生人 鄭銘謙

延伸閱讀

藍白要彈劾卓揆、賴總統 通過譴責潘孟安

【重磅快評】貪汙五萬免刑是在野獨裁 賴總統忘了電鍋案？

司法官學院學術發表會 15位犯罪防治碩博士生得獎

兄弟姊妹特留分規定 鄭銘謙：研議修法

相關新聞

影／嘉嘉南三縣市今合推999無限搭定期票 通動族呼「太划算」

涵蓋嘉義縣市、台南所有公共運輸的「嘉嘉南999無限搭」定期票方案今天啟用，有每天往來嘉義台南通動族直呼「太划算了，要馬上...

台南演唱會、跨年升級維安 禁帶大型行李、警力增1.5倍

為防範隨機攻擊事件，確保大型活動安全，市長黃偉哲今天宣布成強化活動安檢作業，針對明日登場的南瀛草地音樂會及31日跨年晚會...

320+1嘉義市城市博覽會 彰化縣府率團交流城市治理

彰化縣長王惠美今天率領縣府一級主管及2025台灣設計展相關工作同仁，前往嘉義市參訪「320+1嘉義市城市博覽會」，雙方進...

台南擴大電動機車補助 電池月租費、換車最高領3萬6200元

台南市老舊機車汰換及新購電動二輪車補助方案出爐！貼心考量不同族群需求，延續幼幼、青年、外送員、物流業等專案及不限一生一次...

台南城西焚化廠更新爐明年春節後完工 具垃圾分篩功能、年發電2億度

台南市興建中的城西焚化廠更新爐已接近完工，預計明年農曆年後完工，將成為垃圾處理新生力軍。環保局長許仁澤表示，城西更新爐還...

明年春節9天連假 國旅逐漸升溫 阿里山賓館訂房率已達7成

2026春節連假長達9天，旅宿業者摩拳擦掌搶攻商機，阿里山國家森林遊樂區今年入選紐約時報全球必訪52景點，吸引國內外遊客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。