台南城西焚化廠更新爐明年春節後完工 具垃圾分篩功能、年發電2億度

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市興建中的城西焚化廠更新爐已接近完工，預計明年初農曆年後完工。圖／台南市環保局提供
台南市興建中的城西焚化廠更新爐已接近完工，預計明年初農曆年後完工。圖／台南市環保局提供

台南市興建中的城西焚化廠更新爐已接近完工，預計明年農曆年後完工，將成為垃圾處理新生力軍。環保局長許仁澤表示，城西更新爐還具有垃圾篩分功能，且年度發電量預更估達到2億度以上，可供至少6萬戶家庭使用。

⭐2025總回顧

環保局今天舉行記者會，發表今年度在環保設施建設、汙染防制科技化、重大汙染整治等多項成果，不僅連續3年榮獲「台灣企業永續獎」政府自願檢視報告白金級肯定，「亮麗晴空空氣品質提升管制計畫」也獲國發會「國家永續發展獎」，展現市府在減碳與空品改善上的具體成效。

其中，城西更新爐預計明年農曆年後完工，成為垃圾處理新生力軍，年度發電量預估達2億度以上，可供至少6萬戶家庭使用；更新爐更先進及「聰明」，以往垃圾直接送入焚化爐焚燒，新爐增加垃圾篩分功能，會先將金屬、塑膠瓶等可回收的垃圾篩檢出來，所產生的電力也屬於再生能源，賣給台電的收益，其中一成歸環保局所有。

城西更新爐經費72億元，採BOT模式興建，於2023年10月開工，目前進度已逾9成多，預計明年初即可試營運，並開始發電。屆時包括城西新、舊焚化爐以及永康焚化爐，全市3座焚化爐合計1年可處理約76萬公噸垃圾，將大幅提升南市垃圾處理效率與穩定性。

另，八翁畜牧糞尿集中處理場一期2025年營運以來，21家畜牧場全面通水，施灌沼液逾9萬噸，資源化率100%，日均發電4177度。二期工程進度約40%，明年完工後，兩期合計可削減八翁酪農區約74%汙染量，改善急水溪水質。

環保局也全面導入科技執法，包括移動式空氣品質監測車、15處監視及縮時攝影設備，UAV巡查55處熱區，並運用AI智慧圍籬及IMP數位稽查系統。針對機車改裝排氣管，今年1至11月聯合稽查363輛，未完成變更登記者即時裁罰，噪音陳情案件較2022年減少39%，成效明顯。

南市環保局發表今年度環保施政成果，連3年榮獲「台灣企業永續獎」的肯定，「亮麗晴空計畫」也榮獲「國家永續發展獎」。記者吳淑玲／攝影
南市環保局發表今年度環保施政成果，連3年榮獲「台灣企業永續獎」的肯定，「亮麗晴空計畫」也榮獲「國家永續發展獎」。記者吳淑玲／攝影

