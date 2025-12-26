聽新聞
明年春節9天連假 國旅逐漸升溫 阿里山賓館訂房率已達7成
2026春節連假長達9天，旅宿業者摩拳擦掌搶攻商機，阿里山國家森林遊樂區今年入選紐約時報全球必訪52景點，吸引國內外遊客朝聖，阿里山賓館指出，春節旅遊回溫，訂房率將近7成，外籍遊客較去年成長15%，特別推出新春限定住房專案，提早預訂可享8折優惠。
阿里山擁有豐富自然景觀，日出、雲海、晚霞、森林及鐵路，風景美不勝收，今年獲選紐約時報全球52個必訪景點，也被Lonely Planet孤獨星球列入必遊清單，冬末初春櫻花陸續綻放，山櫻花在巨木森林中交織點綴，台18線公路及阿里山國家風景區沿線都能欣賞。
阿里山賓館總經理王覺非說，今年春節旅遊風氣升溫，訂房率已達近7成，外籍遊客較去年成長15%，贈送新春福袋「Win-Win森林密馬」象徵阿里山屢獲國際殊榮，以及馬年勝利與好運寓意，內容包括阿里山茶禮盒、嘉義方塊酥燈籠禮盒、香氛保養隨行包等好禮。
阿里山賓館表示，明年1月底前預訂櫻花主題套房享8折、其他房型享9折優惠，加贈市值4800元賞櫻隨行包；明年2月14日至21日入住享自助式早、晚餐及下午茶，加贈「Win-Win森林密馬」新春福袋，還可搭乘飯店接駁車至阿里山車站，轉乘小火車至全台最高祝山車站，漫步森林步道欣賞粉色初櫻綻放。
