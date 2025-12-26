影／台南首創無人機納救災體系並導入AI 蕭美琴肯定科技助力防災

面對極端天氣愈加頻繁的挑戰，台南市政府首創結合產官研合作，以「智慧科技、韌性城市」為核心方向，今天在沙崙智慧綠能科學城舉辦「無人機救災韌性展演兵棋推演」，結合國家中山科學研究院與台灣無人機協會，以模擬實作方式呈現科技導入防救災的成果。

副總統蕭美琴由市長黃偉哲陪同視察，蕭副總統表示，人與科技的結合，將使城市更有韌性，非常高興見證市府結合民間科技帶動產官學研各方面力量，以創新科技投入各式極富挑戰性的防災任務盼透過產官研合作，讓台南在面對災害時能以更智慧、更有效率的方式守護市民的生命及財產安全。

蕭副總統指出，台南不僅具有深厚歷史文化，也是台灣歷史的重要起點，同時也是一座充滿創新DNA的城市。將創新與科技導入防災工作，協助面對各種挑戰，提出新的解決方案。近年氣候變遷帶來更多複雜災害，包括地震、風災的頻率與普及性都增加，像今年台南發生的丹納絲風災、花蓮馬太鞍溪事件，就是提醒大家防災準備做得還不夠仍需加強。

蕭副總統說，今天展示的科技包括通訊應變、物資配送、無人機物流、防災及災後指揮系統，讓防災決策更精準、效率更高，也大幅縮短作業時間，她強調科技在防災中是輔助角色，城市仍以人為本，但透過科技賦予的溫度與精準，可以讓城市更具韌性。

市長黃偉哲表示，透過無人機結合AI、機器人及智慧操作技術，不僅能大幅減輕人力負擔，更可有效提升城市治理、災害防救與城鎮韌性的整體量能。台南市已在風災勘查及登革熱防治中實際運用無人機，例如快速掌握屋頂、水塔及積水容器狀況，精準標定位置即時處理，展現科技在公共衛生與防災上的高度效益。

此外，無人機在農業與災後勘災上的應用潛力同樣巨大，例如透過空拍與AI影像分析，可迅速判讀屋頂與農作物受損情形，縮短民眾等待與查報時間，讓救助與補償更即時、更精確。

黃偉哲強調，未來市府將持續配合中央政策，加速推動六甲無人機研發基地及柳科三期機器人研發與製造園區建設，攜手企業界深化科技應用，作為國家發展與城市韌性的重要支柱。

今天展演整合中科院多項設備，包括「銳二無人機」、「戰術近程無人機」、「無人機指管導控車」、「語音通信整合系統」、「臨時緊急通訊網」、「軍規耐候型移動照明桅桿」，以及民間技術的「行動電解產氫發電系統」與「高機動儲能車」等。

其中，銳二無人機可長時間高空偵蒐並回傳影像；戰術近程無人機可執行近距離救災與監控；指管導控車與通信系統能在通訊中斷情況下快速建構指揮網；繫留式無人機可架設臨時通訊、照明設備則支援夜間救援；搭配產氫發電與儲能設備，確保救援不受電力與通訊中斷影響，全方位強化重大災害時的應變韌性。