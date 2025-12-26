國圖南館即將完工 打造南台灣知識新地標

快訊

臺南市長黃偉哲就職滿七周年，25日上午特別帶領中央部會、地方民意代表、南市府團隊前往位於新營的「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」(簡稱國圖南館)視察，並實地了解工程推動情形。黃偉哲市長表示，即將於2026年完工的「國圖南館」佔地超過6,000坪，未來不僅將成為全台最大的圖書典藏中心，更是南台灣重要的知識樞紐與閱讀新地標，象徵國家級文化資源向地方深耕的重要里程碑。

黃偉哲市長表示，今年耶誕節台南迎來一份大禮，那便是國圖南館及數位典藏中心建造工程已有一定程度的進展，也步步接近完工。除兩棟硬體建築物外，內部設計以及採用的新科技，更是令人耳目一新，例如有全國最先進的以機器檢索藏書技術等。

此外，因所處地理位置絕佳，國圖南館服務對象不僅是大新營區，更可擴散至雲嘉南等地，可說是南台灣愛書人及學子的福音。黃偉哲市長強調，市府將持續與國家圖書館密切合作，確保工程如期如質完成，讓這座南台灣的重要文化建設早日啟用、服務市民。

國圖南館是溪北地區近年來規模最大、層級最高的文化建設。為配合國圖南館建設，市府同步推動多項周邊公共建設與交通改善措施，包括新闢8公尺寬聯外道路、整合周邊停車空間，並串聯溪北地區大眾運輸路線，全面提升到館的交通便利性；同時也針對周邊市府用地進行解編與活化，為未來文化發展與公共服務預留更多彈性與可能。

國圖南館館長王涵青指出，國圖南館落成後將肩負多項國家級任務，典藏容量可達1,500萬冊以上，將成為台灣圖書典藏體系的新核心；同時也規劃作為南台灣圖書資訊專業人才的培訓基地，為圖書與資訊領域培育更多新世代人才。國圖南館以「從兒童青少年到學術專業的全齡閱讀博物館」為定位，回應不同年齡與學習階段的閱讀與研究需求，讓知識真正走進市民生活。

在服務面向上，國圖南館未來將與台南市立圖書館攜手合作，推動一站式圖書館閱讀服務，整合借閱、調閱、數位資源及主題閱讀推廣，讓市民能更便利地使用國家級與地方圖書資源，逐步形塑「城市即圖書館」的閱讀生活圈。

「台南直飛日本」正式啟航！還有7城市蒸氣浴、場館與景點「憑身分證統統免費」省超過8000元

影／嘉嘉南三縣市今合推999無限搭定期票 通動族呼「太划算」

全台最大典藏中心！黃偉哲：國圖南館明年完工

黃偉哲指李明峯「已非市政府的人」

影／嘉嘉南三縣市今合推999無限搭定期票 通動族呼「太划算」

涵蓋嘉義縣市、台南所有公共運輸的「嘉嘉南999無限搭」定期票方案今天啟用，有每天往來嘉義台南通動族直呼「太划算了，要馬上...

台南擴大電動機車補助 電池月租費、換車最高領3萬6200元

台南市老舊機車汰換及新購電動二輪車補助方案出爐！貼心考量不同族群需求，延續幼幼、青年、外送員、物流業等專案及不限一生一次...

台南城西焚化廠更新爐明年春節後完工 具垃圾分篩功能、年發電2億度

台南市興建中的城西焚化廠更新爐已接近完工，預計明年農曆年後完工，將成為垃圾處理新生力軍。環保局長許仁澤表示，城西更新爐還...

明年春節9天連假 國旅逐漸升溫 阿里山賓館訂房率已達7成

2026春節連假長達9天，旅宿業者摩拳擦掌搶攻商機，阿里山國家森林遊樂區今年入選紐約時報全球必訪52景點，吸引國內外遊客...

影／台南首創無人機納救災體系並導入AI 蕭美琴肯定科技助力防災

面對極端天氣愈加頻繁的挑戰，台南市政府首創結合產官研合作，以「智慧科技、韌性城市」為核心方向，今天在沙崙智慧綠能科學城舉...

雲林三條崙海水浴場斥資1.37億元整建 2027年初完工拚再造海線觀光

雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場是縣內唯一大型海洋休閒場域，近年縣府透過風箏衝浪節、雲西海洋音樂季等活動成功帶動人潮，但因設施...

