雲林三條崙海水浴場斥資1.37億元整建 2027年初完工拚再造海線觀光

雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場是縣內唯一大型海洋休閒場域，近年縣府透過風箏衝浪節、雲西海洋音樂季等活動成功帶動人潮，但因設施老化及海岸環境變遷，地方憂心觀光熱度難以延續。縣府自籌1.37億元，推動沙灘整理、堤岸修復等整體環境改善工程，今天動工，預計2027年初完工。

三條崙海水浴場已有逾60年歷史，早年暑假期間曾是遊客與學生戲水勝地，隨著設施年久失修，遊客人數逐年下滑。近年縣府重新活化場域，結合大型活動每年吸引數十萬人次造訪，地方也殷切期盼能藉由硬體升級，留住觀光人潮，帶動周邊發展。

改善工程今天由副縣長謝淑亞主持開工典禮，她表示，縣府回應地方期待，投入資源全面改善海水浴場環境，期盼工程完成後，讓三條崙再度成為雲林海線觀光亮點，持續帶動地方經濟。

水利處副處長吳文能指出，海水浴場占地約36公頃，此次工程將針對約3公頃衝浪區進行拋石坡面加固，並同步辦理沙灘整理、泥灘置換、堤岸及既有棧道修復，強化整體結構安全，老舊步道也將一併更新。