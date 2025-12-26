台南YouBike明年新制！全面投保傷害險 租借前須完成加保

台南市政府交通局宣布，明年1月1日起台南市YouBike全車種將全面納入公共自行車傷害險保障，民眾必須完成免費投保才能租借。這項措施涵蓋原本未提供保障的單次租借服務，保障範圍更完整。

交通局表示，自2023年2月YouBike系統啟用以來，會員投保比例已超過九成。今年7月起，交通局實施會員傷害險免費加保措施，明年新制將擴及全員、全車種。

交通局長王銘德指出，為確保騎乘安全與權益，尚未完成投保的會員，應透過微笑單車官方網站或App完成免費加保。被保險人必須為實際使用票卡者，完成保險後，全台YouBike系統均可享保障。

王銘德說明，已加保的使用者如在騎乘期間發生意外，造成死亡、失能或住院，可憑醫療文件向保險公司申請理賠，最高理賠金額為100萬元，未滿15歲者僅提供喪葬費及失能保險金，住院日額最高1000元。

他提醒，租借前應先完成騎乘安全檢查，包括前後煞車、胎壓、車鈴、車燈及座墊高度調整等。欲了解更多資訊，可上微笑單車官方網站查詢。