台南「環保葬」近年大幅成長 今突破1萬2千人再推海葬
台南市政府民政局今天發表全年工作成果，持續推動環保自然葬多年，早期僅零星民眾接受，近年人數大幅增加，年底前突破1萬2千，民政局順勢推出海葬補助，希望提升環保殯葬觀念。
民政局表示，2014年設立大內生命紀念園區開始長期推廣環保自然葬，到上月底累計植存6306位先人。仁德區中洲示範公墓設立「生命紀念園區」環保葬專區，園區以都會公園概念規畫，自2021年6月啟用至上月底已植存5614位。
今年市府新訂定「民政局海域實施骨灰拋灑補助作業計畫」，補助海葬每位亡者1萬5千元，截至9月底海葬人數達109位。整體台南市環保葬人數自2021年1173位逐年成長，上月底已12000位，顯示環保殯葬觀念逐漸為市民認同與接受。
民政局表示，因應年初風災斷電、斷訊教訓，全市各里補助設置發電機、無線電通訊設備，希望強化社區安全防護網絡。
台南市目前仍有14區、24里沒有活動中心，今年新建8座活動中心與白河區公所，將持續爭取經費興建，推動環保殯葬、促進單身市民交流，全面展現「以民為本」的施政。
局長姜煌淋表示，將持續以市民需求為重，從完善基層公共建設、強化社區安全網絡，到推動環保殯葬政策及促進單身市民交流，全面展現「以民為本」的施政。透過具體工程建設與貼近生活的服務措施，逐步打造安全、友善且具永續發展的幸福城市。
姜煌淋指出，建物老舊或設施設備不足的里活動中心，將積極爭取並編列預算，補助區公所辦理修繕工程及充實內部設施，提升活動空間的安全性與使用效能，提供市民更優質的公共服務環境。
