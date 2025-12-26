莿桐元旦升旗健走迎2026 近千份在地農特產款待、家電大獎成亮點

雲林縣莿桐鄉公所延續7年元旦升旗與健走傳統，將於明年1月1日舉辦「元旦升旗暨樂活踩風健走活動」，結合健康運動、藝文展演，並準備近千份在地農特產招待，打造充滿地方風味的新年儀式，邀請千名鄉親一同迎接2026年到來。

莿桐鄉公所今召開元旦升旗與健走活動宣傳記者會，鄉長廖秋蓉表示，該活動已連續舉辦7年，成為莿桐的特色活動，更是地方大事，全鄉各村及學校都動員響應，預計號召千餘人一同「走出健康」，感受在地風情。

活動在元旦當天上午7時在莿桐公園登場，現場準備1400份早安禮，包含毛巾、水、餐包、摸彩券與集點卡，數量有限，送完為止。健走路線全長約2.8公里，隊伍自公園出發，步行至鄉公所參加升旗典禮後再折返公園，路線平緩，適合親子與長者同行。

凡完成全程並集滿3個章者，可兌換宣導品，並參加洗衣機、小冰箱、烘碗機等家電摸彩，升旗典禮預計於上午8時20分在鄉公所廣場舉行，由校長李學人領唱國歌，並安排莿桐國中、育仁國小、鄉立幼兒園及在地藝文團體接力演出。