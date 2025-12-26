防北捷喋血重演 雲林睽違12年跨年祭嚴格安檢：這些都不能帶

雲林縣府睽違12年再度舉辦跨年晚會，預估當晚活動現場雲林縣立田徑場約湧入2萬人，因應1219北捷發生無差別攻擊釀死傷事件，縣府今召開活動管制會議，當晚入場民眾皆需安檢，並控管人流，進場人數達8成後將控管人流「只出不進」，並於12月29日進維安疏散模擬演練。

雲林縣今年同時有兩場跨年晚會，除縣府在虎尾雲林縣立田徑場舉辦，劍湖山世界主題樂園也有跨年晚會及施放焰火，因應1219北捷事件，縣府今召集劍湖山、警察局、消防局等相關單位召開會議，研商加強跨年活動的安全維護計畫，力求跨年晚會平安舉行。

縣警局長黃富村表示，當天晚上將在雲林縣立田徑場周邊派遣特勤、制服警力加強安全檢測、巡邏，並提高見警率，預計出動民力、警力400多人，劍湖山世界今年是第19年舉辦跨年晚會，當天入口處將有警力協助安檢。

文化觀光處長陳璧君表示，雲林縣立田徑場跨年當天下午4時開放進場，約可容納2萬人，為維護民眾安全，當天預計將場內人數控制在8成，約1.7萬到1.8萬人之間，只要人數達到8成，立即執行人流控管，「只出不進」。

當天活動僅開放田徑場一樓平面區，參加跨年的民眾需全程站立，不可攜帶超過A3尺寸看板進場，民眾進入場館前皆需安檢。

包括雷射光筆、棍、棒、槍砲(含模擬槍及玩具槍)、刀械，及彈藥、炮竹、爆裂物、燃油、瓦斯、酒精、壓力噴罐等易燃、易爆的危險物品，含酒精成分飲料、毒品、不明液體(粉末)、有害生物製劑、傳染病原體等危險物質、腐蝕性及放射性化學危險物品，玻璃瓶等易碎物及箭、飛鏢、剪刀等尖銳物，各種材質的棍棒、鋤頭、鑿子、長柄狀物(含長柄雨傘)等易造成人身傷害的物品，都不得攜帶入場。