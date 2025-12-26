影／嘉嘉南三縣市今合推999無限搭定期票 通動族呼「太划算」

涵蓋嘉義縣市、台南所有公共運輸的「嘉嘉南999無限搭」定期票方案今天啟用，有每天往來嘉義台南通動族直呼「太划算了，要馬上去辦」；不過也有學生說，「月票比較便宜，但通學公車班次不夠，沒什麼差。」

嘉義縣長翁章梁說，以前住嘉義義竹、頻繁往來台南，反而較少在嘉義，因陳唐山任台南縣長時他就在縣府上班。999方案每天通勤最有利，感謝台南市長黃偉哲全力投入，鼓勵大家多利用大眾運輸，999方案三縣市都能夠暢通無阻，將造福廣大民眾與遊客。

嘉義市長黃敏惠表示，感謝台南市當領頭羊，三縣市一起排除萬難，將近一年每天都在追進度。國家重視大眾運輸，但如何建構北北基跑在前面，交通要平權大眾運輸才能夠推動，感恩大眾運輸業者配合。讓大家省很多省很大。外來遊客也一定大增。如果能夠把高鐵、台鐵串連，未來嘉義更能發展。

台南市長黃偉哲說，9月15日推出「799大台南公車＋南嘉台鐵無限搭」，短短3個月銷量突破6千筆。除「嘉嘉南999無限搭」上線，嘉義縣市與台南市合推的「嘉義799無限搭定期票方案」也啟用，台南作為嘉嘉南生活圈及南高屏生活圈交通樞紐，既有MeNGO平台已發行6種不同運具組合TPASS定期票，是全國選擇最多縣市，大幅減輕市民通勤成本，提供通勤族更全面方案選擇。

台南市交通局長王銘德表示，「嘉嘉南999方案」定價999元，服務包含大台南公車、嘉義縣市區公車、嘉義縣幸福巴士 / 幸福小黃、嘉義縣公路客運、嘉義市市區公車、嘉嘉南地區YouBike 公共自行車及台鐵北至嘉義大林站、南至台南中洲站涵蓋沙崙支線，「完善嘉嘉南地區點到點公共運輸接駁轉乘最後一哩路。」

王銘德指出，「嘉義799無限搭定期票方案」範圍則涵蓋嘉義縣市公路客運、市區公車、幸福巴士/幸福小黃、YouBike 及大台南公車12條跨嘉義路線棕4、棕5、棕6、黃9、黃14、黃16-1、橘9、橘9-1、綠24、綠25及台灣好行33關子嶺線、61西濱快線，及嘉嘉南跨境台鐵。「大台南公車＋南嘉台鐵799定期票方案」則涵蓋台南公共運輸及跨境台鐵，多種組合方便民眾依需求選用。