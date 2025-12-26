桂田集團打造台南首創「飯店式管理」產後護理之家

桂田集團整合營造、建設、飯店專業，正式跨足健康照護產業，繼在台東布局打造台灣首家「酒店式月子中心」之後，桂田集團位於台南的「桂⽥產後護理之家曁塩興里停車場」也正式開⼯動⼟，宣告全新「飯店式管理」產後照護營運模式啟動。

桂田集團同時回饋台南市政府土地，並於回饋土地上興建塩興里停車場及交通管理空間，為地方公共建設提升盡一份心力。

桂田集團董事長朱仁宗於開工典禮上感性地提到，非常感念父母的養育之恩，幸福不能只是一句口號，而是要讓人真正感受到。產後護理之家不只是一項建設，更是一份對家庭與城市的長期承諾。

朱仁宗指出，新市大社是他的根，永康則是飯店事業的起點，如同第二個家，「我們也希望與社區共好，就如集團內桂田恆諾基金會意義就是『永恆的承諾』，行善從鄰舍開始，此次同時興建塩興里停車場及交通管理空間，落實地方回饋。」

台南市長黃偉哲致詞表示，感謝桂田集團與桂田恆諾基金會長期支持地方建設及公共需求。之前基金會攜手桂田營造、三民營造協助將軍區受災戶無償重建修繕，這次更回饋台南市政府土地，並興建停車空間，可提供居民實際使用。

這不僅是一項建設案，更是城市照護能量的提升。產後照護關乎媽媽的健康，也影響下一代成長。桂田集團將飯店專業導入產後照護，同時兼顧社區共享，充分展現企業善盡社會責任的用心與承諾。

桂田產後護理之家緊鄰台南桂田酒店，全面導入飯店管理制度與服務流程，提供細緻而周到的管家式照護。

在餐飲規劃上，特別由桂田酒店中、西、日主廚團隊聯手設計專屬月子餐，並由營養師同步調配，結合台南知名醫學中心專業協助，從藥膳湯品、清爽主食到甜點與水果，全方位照顧產婦不同階段的營養需求，讓「坐月子」成為一段被用心呵護的美好時光。

不同於傳統產後護理機構僅聚焦產婦本身，桂田更將照護視角延伸至整個家庭。產婦家人可以同步使用桂田酒店館內的泳池、SPA、健身房、會務中心與書坊，讓陪伴成為一段有品質、有溫度的共享時光。

此次桂田酒店回饋台南市政府當停車場土地總面積約374坪，並回饋台南市政府土地上無償興建停車場及交通管理空間。

永康區區長李皇興表示，這不只是一座產後護理之家，更是一個連結家庭、孩子與社區連結在一起的生活節點，透過停車場的規劃，讓地方居民與年輕家庭都能實際受惠。

桂田集團除了預計於2026年底試營運的產後護理之家外，也持續擴展其「幸福產業」藍圖，深耕觀光、餐飲與健康照護領域，推動永續發展與在地共榮。