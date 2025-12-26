嘉市勇壯樂團184位樂手用音樂寫第三人生 周日公演

「玩音樂沒有年齡限制！」嘉義市平均62歲的樂手組成勇壯樂團，音樂不只是興趣，更是開啟「第三人生」重要力量。市長黃敏惠邀請民眾周日下午4時，到中正公園，為勇壯樂手加油，欣賞第33屆嘉市國際管樂節戶外音樂會的精彩演出。

市府「全嘉樂起來」計畫邁入第3年，最近舉辦「夢想轉運站」成果發表會，長達6小時、11個團隊、184位勇壯樂手接力演出，其中最年長表演者高達85歲，從合唱、國樂到爵士薩克斯風，現場彷彿一場屬於勇壯族群的音樂祭。

「全嘉樂起來」3年來陪伴無數勇壯市民追夢，累積催生29支樂團、44場公益演出，服務逾8500人次；推出自創歌曲「逐夢英雄」、「暢到袂記得老」MV，發表單曲「阿里山無眠」，勇壯樂手站上台北國際合唱音樂節、嘉市國際管樂節舞台，多位學員取得街頭藝人與銀采達人資格。嘉義勇壯樂團資訊可至「嘉市A健康」粉絲專頁查詢。