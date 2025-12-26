聽新聞
0:00 / 0:00
嘉市勇壯樂團184位樂手用音樂寫第三人生 周日公演
「玩音樂沒有年齡限制！」嘉義市平均62歲的樂手組成勇壯樂團，音樂不只是興趣，更是開啟「第三人生」重要力量。市長黃敏惠邀請民眾周日下午4時，到中正公園，為勇壯樂手加油，欣賞第33屆嘉市國際管樂節戶外音樂會的精彩演出。
⭐2025總回顧
市府「全嘉樂起來」計畫邁入第3年，最近舉辦「夢想轉運站」成果發表會，長達6小時、11個團隊、184位勇壯樂手接力演出，其中最年長表演者高達85歲，從合唱、國樂到爵士薩克斯風，現場彷彿一場屬於勇壯族群的音樂祭。
「全嘉樂起來」3年來陪伴無數勇壯市民追夢，累積催生29支樂團、44場公益演出，服務逾8500人次；推出自創歌曲「逐夢英雄」、「暢到袂記得老」MV，發表單曲「阿里山無眠」，勇壯樂手站上台北國際合唱音樂節、嘉市國際管樂節舞台，多位學員取得街頭藝人與銀采達人資格。嘉義勇壯樂團資訊可至「嘉市A健康」粉絲專頁查詢。
「嘉市A健康」粉絲專頁貼文宣傳說，「周日管樂魂強勢登陸中正公園 ，嘿！準備好被音樂「炸」一下了嗎？一年一度的管樂盛事勇壯管樂團怎能缺席！這不只是一場演出，更是展現我們這段時間熱血練習的成果。團員們已把肺活量練到滿點，等著把全嘉義的空氣都變成歡樂的音符，不管是資深管樂迷還是路過感受到氣氛的好朋友們，誠摯邀請大家帶上您的掌聲和尖叫聲，跟著我們一起全嘉『樂』起來。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言