聽新聞
0:00 / 0:00

全台最大典藏中心！黃偉哲：國圖南館明年完工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
位於台南新營區的國圖南館，將在明年完工，是全台最大的圖書典藏中心，此為示意圖。圖／台南市政府提供
位於台南新營區的國圖南館，將在明年完工，是全台最大的圖書典藏中心，此為示意圖。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲昨天視察位於新營區的「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」（簡稱國圖南館）工程進度。黃偉哲指出，國圖南館明年完工，占地超過6000坪，是全台最大圖書典藏中心，也是南台灣重要知識樞紐與閱讀新地標，象徵國家級文化資源向地方深耕的重要里程碑。

⭐2025總回顧

國圖南館為溪北地區近年來規模最大、層級最高的文化建設。市府同步推動周邊公共建設與交通改善，包括新闢8公尺寬聯外道路、整合停車空間，並串聯大眾運輸路線，提升到館便利性；同時也進行周邊市府用地解編與活化，為未來文化發展與公共服務預留空間。

館長王涵青表示，國圖南館落成後將肩負多項國家級任務，典藏容量可達1500萬冊，成為台灣圖書典藏體系新核心，並規畫作為南台灣圖書資訊專業人才培訓基地。館內定位為「全齡閱讀博物館」，滿足兒童、青少年及學術研究需求，讓知識融入市民生活。

服務方面，國圖南館將與台南市立圖書館合作，推動一站式閱讀服務，整合借閱、調閱、數位資源及主題閱讀推廣，逐步打造「城市即圖書館」的閱讀生活圈。建築設計則兼顧永續發展，保留近六成原有老樹，打造綠意共生的友善閱讀場域。

黃偉哲表示，國圖南館及數位典藏中心工程進展順利，內部採用全國最先進的機器檢索藏書技術，未來服務對象不僅包括新營區，也將擴及雲嘉南地區，為南台灣愛書人與學子帶來福音。市府將持續與國圖合作，確保工程如期完成，早日啟用。

台南 黃偉哲 數位 圖書館

延伸閱讀

享鴨邀新住民家庭共享溫暖 捐這金額幫助兒少據點

南瀛草地音樂會周六登場 玖壹壹壓軸、林隆璇、瑤瑤、日本女團首唱

7周年就職日台南迎來大禮 黃偉哲：「國圖南館」明年完工

影／台南與日本沖繩今天起直航 市長黃偉哲迎首批旅客

相關新聞

全台最大典藏中心！黃偉哲：國圖南館明年完工

台南市長黃偉哲昨天視察位於新營區的「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」（簡稱國圖南館）工程進度。黃偉哲指出，國圖南館明年...

廣角鏡／雲林「虎尾虎」 拚齊名「熊本熊」

虎尾鎮是雲林縣唯一以動物取名的城鎮，虎尾鎮公所借鏡正夯的日本「熊本熊」，請雲科大專家設計「虎尾虎」IP新形象，並以虎尾糖...

南瀛草地音樂會周六登場 玖壹壹壓軸、林隆璇、瑤瑤、日本女團首唱

台南市耶誕跨年系列活動-南瀛草地音樂會27日在新營南瀛綠都心登場，包括影視歌三棲的郭書瑤帶來新作品、林隆璇演唱經典情歌、...

7周年就職日台南迎來大禮 黃偉哲：「國圖南館」明年完工

台南市長黃偉哲今天就職滿7周年，行程滿檔，一早與教育部副司長顏寶月前往視察「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」(簡稱國圖...

影／台南與日本沖繩今天起直航 市長黃偉哲迎首批旅客

台南直飛日本沖繩航線今天啟航，台南市長黃偉哲及民進黨台南市、高雄市長參選人都到場見證、發表看法。他說，這是雙喜臨門，前天...

雲林第1個城市IP問世 虎尾借鏡「熊本熊」打造超萌「虎尾虎」

虎尾鎮是雲林縣唯一以動物取名的城鎮，虎尾鎮公所借鏡正夯的日本「熊本熊」，請雲科大專家設計「虎尾虎」IP新形象，並以虎尾糖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。