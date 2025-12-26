全台最大典藏中心！黃偉哲：國圖南館明年完工

台南市長黃偉哲昨天視察位於新營區的「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」（簡稱國圖南館）工程進度。黃偉哲指出，國圖南館明年完工，占地超過6000坪，是全台最大圖書典藏中心，也是南台灣重要知識樞紐與閱讀新地標，象徵國家級文化資源向地方深耕的重要里程碑。

國圖南館為溪北地區近年來規模最大、層級最高的文化建設。市府同步推動周邊公共建設與交通改善，包括新闢8公尺寬聯外道路、整合停車空間，並串聯大眾運輸路線，提升到館便利性；同時也進行周邊市府用地解編與活化，為未來文化發展與公共服務預留空間。

館長王涵青表示，國圖南館落成後將肩負多項國家級任務，典藏容量可達1500萬冊，成為台灣圖書典藏體系新核心，並規畫作為南台灣圖書資訊專業人才培訓基地。館內定位為「全齡閱讀博物館」，滿足兒童、青少年及學術研究需求，讓知識融入市民生活。

服務方面，國圖南館將與台南市立圖書館合作，推動一站式閱讀服務，整合借閱、調閱、數位資源及主題閱讀推廣，逐步打造「城市即圖書館」的閱讀生活圈。建築設計則兼顧永續發展，保留近六成原有老樹，打造綠意共生的友善閱讀場域。

黃偉哲表示，國圖南館及數位典藏中心工程進展順利，內部採用全國最先進的機器檢索藏書技術，未來服務對象不僅包括新營區，也將擴及雲嘉南地區，為南台灣愛書人與學子帶來福音。市府將持續與國圖合作，確保工程如期完成，早日啟用。